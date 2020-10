Austra live: Deutschland-Ersatztermin steht fest

Foto: Redferns, Stefan Hoederath. All rights reserved.

Austras Katie Stelmanis hier 2017 in Berlin.

Nachdem die für das Frühjahr 2020 geplante Show von Austra in der Hauptstadt wegen Corona zunächst auf den 15. November desselben Jahres verschoben wurde, mussten Katie Stelmanis und Co. nun ein weiteres Mal umdisponieren.

Austra – Anywayz (Official Video) auf YouTube ansehen

In der Hoffnung, dass die anhaltende Pandemie unser Leben in einem Jahr nicht mehr ganz so stark einschränken wird, soll Austra ihren hymnenhaften Synthie-Pop nun im November 2021 live präsentieren.

Austra live 2021 – hier ist der neue Deutschlandtermin:

03.11.2021 Berlin, Metropol

Tickets gibt es hier online sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Austras aktuelles Album HIRUDIN erschien im Mai 2020 und erhielt von ME-Autor André Boße in seiner Rezension viereinhalb von sechs möglichen Sternen. Dieser resümierte passend: „Austra begibt sich mit Mut zum Pop raus aus dem toxischen Miteinander.“