Austra Hirudin

Da wir zurzeit mit den Viren ganz gut im Thema sind, eine kurze biochemische Einführung: Hirudin ist das Sekret des Blutegels, das dieser ausstößt, wenn er sich im Wirt verbeißt. Vorteil für den Egel: Der Stoff verdünnt das Blut, es gerinnt nicht, er kommt an den Saft. Vorteil für den Gebissenen: im Blutkreislauf entstehen keine Embolien.

„HIRUDIN“ bei Amazon.de kaufen

Katie Stelmanis empfand diese Metapher treffend, als sie aus diversen toxischen Beziehungen herausgefunden hatte: Einerseits saugten andere an ihr, andererseits sorgte das für neue Frische. Von diesen Ambivalenzen handelt Austras viertes Album. Zwar spielt sie live seit jeher mit Band, im Studio öffnete sich die Kanadierin nun erstmals: Sie heuerte Co-Produzenten an, experimentierte mit Musikern aus der Neo-Klassik, bei „Mountain Baby“ singen ein Kinderchor und Cecile Believe aus dem Sophie-Umfeld.

Das Stück wandelt sich über seine pastoralen Strophen in einen exzellenten Popsong, so eingängig klang Austra nie. Kaum schwächer ist das tröstliche „It’s Amazing“. Bei diesen tollen Pop-Momenten ist es sonderbar, dass Austra „Risk It“ zur Lead-Single auserkor: Flummi-Beat trifft Chipmunks-Stimme, man verteufelt den Track für die Eingängigkeit, denn die hochgepitchte Melodie will nicht wieder verschwinden.

Beatgetriebene Utopie: Katie Stelmanis stemmt sich mit hymnenhaftem Synthie-Pop und unbeirrbarem Optimismus gegen die Turbulenzen unserer Gegenwart.

Sphärenfolk mit kräftigen Beats

Am 15. November 2020 soll Katie Stelmanis zusammen mit Band im Berliner Club Metropol auftreten.

Mit etwas Glück könnt Ihr Destroyer, Little Dragon oder Austra live beim New Fall Festival 2017 in Düsseldorf und Stuttgart erleben: Wir verlosen Tickets.

Das komplette Line-Up für das New Fall Festival 2017 in Düsseldorf und Stuttgart steht fest. Wir präsentieren!