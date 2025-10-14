Austra kommt 2026 mit neuem Album nach Deutschland

Austra geht 2026 mit ihrem neuen Album CHIN UP BUTTERCUP auf Deutschland-Tour. Alle Städte, Termine und Ticketinfos.

Austra geht 2026 auf Tour durch Deutschland – präsentiert von MUSIKEXPRESS. Im Rahmen ihrer Europa-Konzertreihe macht die Kanadierin im Frühjahr in vier deutschen Städten Halt. Im Gepäck hat sie ihre neue, fünfte Indie-Electro-Platte. Hier alle Infos zu den Gigs im Überblick.

Austra live 2026: Deutschlandtermine in der Übersicht

08.03.26 – Hamburg, Mojo

12.03.26 – Berlin, Kesselhaus

17.03.26 – München, Technikum

18.03.26 – Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld

Dabei sein: So kommt man an Austra-Tickets

Karten sind hier bereits im Vorverkauf über Ticketmaster erhältlich. Ein Stehplatz-Ticket kostet 43,45 Euro, Sitzplätze gibt es keine.

CHIN UP BUTTERCUP: Release-Termin und die Geschichte zum Album

Die Europatour folgt auf Konzerttermine in Kanada und den Vereinigten Staaten – und auf ein neues Album, das am 14. November 2025 erscheinen wird. Der Titel der neuen Platte von Katie Austra Stelmanis: CHIN UP BUTTERCUP.

Grundlage fürs Schreiben der Platte – die erste Veröffentlichung von Stelmanis’ Alter Ego seit 2020 – ist eine schmerzhafte Trennung, die Stelmanis Anfang 2020 erlebt hat. „Ich war völlig überrumpelt … Die Person, die ich liebte, wachte eines Tages auf, sagte mir, sie sei nicht glücklich, und ich habe sie praktisch nie wieder gesehen“, so Stelmanis laut Pressemitteilung.

Der Name des Albums sei eine Anspielung auf den gesellschaftlichen Druck, einfach ein Lächeln aufzusetzen und weiterzumachen, so die weitere Erklärung dazu. Weiterhin beschreibt die Musikerin CHIN UP BUTTERCUP als eine Erzählung über „das entfremdende Gefühl, in einer Welt, in der der eigene Schmerz unangenehm und unerwünscht ist, untröstlich zu sein“.

Stelmanis und Co-Produzent Kieran Adams ließen sich bei der Aufnahme dieser fünften Austra-LP vom Eurodance-Sound und von Madonnas Album RAY OF LIGHT aus dem Jahr 1998 inspirieren. Schließlich soll die Platte einen positiven Vibe versprühen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Album-Vorgeschmack dank „Siren Song“

Bereits veröffentlicht wurde unter anderem die Single „Siren Song“ am 7. Oktober. Der gemeinsam mit dem Songwriter, Musiker und DJ Patrick Holland aus Montreal geschriebene Titel ist ihre Art des Plädoyers für Verbundenheit.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Song existiere „irgendwo an der Schnittstelle von Abba, Ray of Light, Akte X und griechischer Mythologie“, so Austra weiter in der Pressemitteilung. „Abba hat das frühe Songwriting mit Patrick inspiriert. Die Sirene stellte sich mir vor, während ich die Demoaufnahmen improvisierte, und mir wurde schnell klar, dass Orpheus unser gemeinsamer Erzfeind sein würde. Nach einem kürzlichen Akte-X-Gelage hat mich Mulders verzweifelte Suche nach seiner Schwester stark inspiriert“, so die Künstlerin. Und: „Ray of Light kam am Ende dazu, als mein Co-Produzent Kieran Adams und ich die Klangwelt schufen, die als Hintergrund für unsere Sirene dienen sollte, um den Verlust ihres Geliebten an Orpheus und seine lästige Leier zu beklagen.“