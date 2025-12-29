Knackt „Avatar 3“ die Milliarde? Prognose ist da

„Avatar: Fire and Ash“ hat 760 Millionen Dollar erreicht. Starkes Weihnachtsgeschäft in den USA mit 88 Millionen. Die Milliarde könnte bis zum Wochenende fallen.

James Camerons dritter „Avatar“-Film bleibt ein Kassenerfolg. „Avatar: Fire and Ash“ soll laut aktuellen Prognosen weltweit die Marke von einer Milliarde US-Dollar an den Kinokassen erreichen. Bereits jetzt belaufen sich die Einnahmen auf 760,4 Millionen US-Dollar, wie unter anderem „The Hollywood Reporter“ berichtet. Die Zahlen stammen vom Stand 28. Dezember, wenige Wochen nach dem globalen Kinostart Anfang Dezember 2025.

Starkes Weihnachtsgeschäft in den USA

Besonders stark präsentierte sich der Film am langen Weihnachtswochenende in den USA. Dort spielte „Avatar: Fire and Ash“ 88 Millionen US-Dollar ein. Insgesamt kommt der Film in den Vereinigten Staaten bislang auf 217,7 Millionen US-Dollar. International wurden zusätzlich 542,7 Millionen US-Dollar umgesetzt. Zusammengenommen ergibt das ein weltweites Einspielergebnis von rund 760 Millionen US-Dollar.

Milliardenmarke in greifbarer Nähe

Branchenbeobachter:innen gehen davon aus, dass der Film bereits bis zum Ende des ersten Januar Wochenendes 2026 die Milliardenmarke überschreiten könnte. Damit würde Cameron erneut unter Beweis stellen, dass seine Science-Fiction-Saga auch im postpandemischen Kinomarkt ein Massenpublikum erreicht. Zuvor hatte der Regisseur selbst Zweifel geäußert, ob nach COVID-19 und angesichts einer möglichen Franchise-Müdigkeit ähnliche Erfolge wie bei den Vorgängern noch realistisch seien.

Zukunft der Saga hängt am Erfolg

Cameron selbst hat mehrfach betont, dass der Erfolg dieses Films maßgeblich darüber entscheidet, ob Teil vier und Teil fünf tatsächlich realisiert werden. „Ich weiß nicht, ob die Saga darüber hinausgeht. Ich hoffe es“, sagte er gegenüber „Entertainment Weekly“. Sollten „Avatar 4“ und „Avatar 5“ nicht realisiert werden, kündigte er an, die geplanten Handlungsstränge zumindest öffentlich zu machen. Die Drehbücher würden bereits vorliegen, berichtete der 71-jährige Regisseur im Interview mit „TV Movie“.

Vorgänger mit Rekorderfolgen

Der erste Avatar aus dem Jahr 2009 hält mit über 2,9 Milliarden US-Dollar bis heute den Rekord als erfolgreichster Film aller Zeiten. Die Fortsetzung „Avatar: Der Weg des Wassers“ spielte 2022 rund 2,3 Milliarden US-Dollar ein und belegt Rang drei der ewigen Bestenliste. Der neue Film setzt die Geschichte von Jake Sully und Neytiri fort, deren Familie mit einem aggressiven Na’vi-Stamm konfrontiert wird, der die Zukunft Pandoras bedroht.

Schwächster Start der Trilogie

Am ersten Wochenende spielte „Fire and Ash“ rund 345 Millionen US-Dollar weltweit ein. Damit erzielte er den zweitbesten weltweiten Kinostart 2025 hinter „Zootopia 2“, der mit 497,2 Millionen US-Dollar startete. Rekordzahlen schrieb die dritte „Avatar“-Ausgabe damit nicht. Auch die Kritiken der dritten „Avatar“-Ausgabe fielen insgesamt gemischter aus. Mit 68% positiven Bewertungen auf „Rotten Tomatoes“ erreichte „Fire and Ash“ damit den niedrigsten Wert der Film-Reihe.