„Krieg der Popcorn-Eimer“: Ein viraler Trend außer Kontrolle

Kino-Merchandise neu gedacht: Popcorn-Eimer von „Dune“ bis „Der Teufel trägt Prada“ gehen viral – und erzielen auf eBay Höchstpreise. Der große Trend im Check.

Der klassische Papp-Eimer für Popcorn war jahrzehntelang ein Wegwerfprodukt – funktional, unscheinbar, austauschbar. Innerhalb weniger Jahre hat sich dieses Bild radikal gewandelt. 2026 sind Popcornbehälter Sammelobjekte, virale Internetphänomene und ein zunehmend wichtiger Bestandteil der Filmvermarktung. Was zunächst wie ein kurioser Marketing-Gag wirkte, hat sich zu einem regelrechten Wettbewerb der Studios entwickelt. Schauspieler Ryan Reynolds sprach bereits vom „Krieg der Popcorn-Eimer“.

Vom Merchandise zur Obsession

Die Idee, Popcornbehälter als Merchandising zu nutzen, ist nicht neu. Schon vor Jahren experimentierten Kinoketten mit Sondereditionen zu großen Franchises, darunter hauptsächlich Disney-Kinderfilme.

Doch erst nach der Pandemie gewann das Konzept strategische Bedeutung, da vermutlich neue Einnahmequellen und Anreize gesucht wurden, um Zuschauer:innen zurück in die Säle zu locken. Limitierte Sammlerstücke boten genau das: Exklusivität, Emotionalität und Social-Media-Tauglichkeit. Besonders bei Filmen wie „Barbie“ oder auch „Wonka“ wurde deutlich, wie stark physische Fanartikel wieder nachgefragt werden. Popcorn-Eimer eigneten sich ideal, da sie günstig in der Herstellung, sofort sichtbar im Kinosaal und perfekt für das Teilen auf Social Media sind.

Heute kosten solche Eimer nicht selten zwischen 20 und 60 Euro und werden bewusst als Event-Objekte inszeniert. Ein Sammlermarkt hat sich entwickelt, der weit über den Kinobesuch hinausreicht. Zwar existierten thematische Popcorn-Eimer bereits zuvor, doch 2024 markiert den Moment, in dem sie vom netten Zusatzprodukt zum kulturellen Phänomen wurden – ausgelöst durch den viralen Erfolg einzelner Designs, auf den die gesamte Branche reagierte. Innerhalb weniger Monate erschienen Dutzende neue Modelle, die sich in Größe, Absurdität und Sammelwert gegenseitig übertrafen.

Der Wendepunkt: „Dune“ und der virale Durchbruch

Den entscheidenden Durchbruch markierte der Sandwurm-Popcorn-Eimer zu „Dune: Part Two“. Die wurmähnliche Mundöffnung mit gummiartigen Zähnen, in das Zuschauer:innen hineingreifen mussten, wurde binnen kürzester Zeit zum Meme. Die Reaktionen schwankten zwischen Faszination und Spott; genau diese Ambivalenz verstärkte den viralen Effekt. Millionen Aufrufe auf TikTok, Late-Night-Shows und sogar ein Sketch bei „Saturday Night Live“ griffen das Thema auf.

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Ökonomisch war der Effekt enorm: Der ursprünglich für rund 25 US-Dollar verkaufte Eimer wurde kurz nach Kinostart auf Plattformen wie eBay für mehrere hundert Dollar gehandelt, in Einzelfällen sogar für über 800 US-Dollar. Die limitierte Verfügbarkeit und die Meme-Kultur verwandelten ein simples Kinogadget in ein begehrtes Sammelobjekt.

Der Eimer-Wettbewerb

Nach dem Erfolg von „Dune“ reagierten Studios weltweit. Innerhalb weniger Monate entstand ein kreativer Wettbewerb, bei dem sich die Designs gegenseitig übertreffen sollten. Besonders auffällig war die Reaktion von Marvel: Für „Deadpool & Wolverine“ entstand ein Popcorn-Eimer, der bewusst als Parodie fungierte – Wolverines weit geöffneter Mund ersetzte dabei den Sandwurm. Ryan Reynolds beschrieb 2024 selbstironisch als „Jahr des Kriegs der Popcorn-Eimer“.

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Verschiedene Kinoketten brachten gleich mehrere Varianten heraus, darunter einen „Babypool“-Container mit Schnuller und integriertem Getränkehalter, Sitzplatz-Dioramen, in denen Deadpool und Wolverine im Kino sitzen, sowie Tassen und Hybridformen zwischen Becher und Figur. Damit wurde der Popcorn-Eimer endgültig zu einer Produktlinie.

Andere Studios entwickelten zunehmend komplexe Konzepte wie interaktive Eimer, modulare Designs oder Kombinationen mit Spielzeug. Der Trend verlagerte sich von einfachen Behältern hin zu hybriden Produkten zwischen Spielzeug, Skulptur und Sammlerstück.

Design-Explosion: Von kreativ bis absurd

Mit dem Wettbewerb explodierte die Bandbreite der Designs und entfernte sich zunehmend vom eigentlichen Zweck. Besonders kurios war der „Ich – Einfach unverbesserlich 4“-Eimer, der als tragbare Babytrage konzipiert wurde: Zuschauer:innen konnten den Popcornbehälter wie ein Baby vor den Bauch schnallen.

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Andere Modelle setzten auf ikonische Formen wie einen leuchtenden Sarg für „Nosferatu“ oder ein Kolosseum für „Gladiator“. Oder auch ein Hut für den Michael-Jackson-Film:

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In der Vermarktung spielte auch das Musical- und Film-Franchise „Wicked“ eine besonders starke Rolle. Das kommerziell intensiv ausgeschlachtete Universum bot mehrere Popcorn-Eimer, darunter den beliebten Elphaba-Hut-Eimer.

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Der Trend in Deutschland

Auch in Deutschland gewinnt der „Krieg der Popcorn-Eimer“ zunehmend an Bedeutung. Seit 2025 kommen immer mehr aufwendig gestaltete Modelle in die Kinos, von denen sich einige schnell als besonders beliebt etabliert haben. Dazu zählt der Banshee-Eimer zu „Avatar“, der als fliegende Kreatur aus Pandora gestaltet ist und durch seine organische Form und leuchtende Elemente auffällt.

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Ebenfalls gefragt war der DeLorean-Eimer zum 40-jährigen Jubiläum von „Zurück in die Zukunft“, der das ikonische Zeitreiseauto mit Details wie LED-Leisten nachbildet.

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Familienorientierter, aber nicht weniger präsent war der Schatztruhen-Eimer zu „SpongeBob Schwammkopf“, gestaltet als aufklappbare Piratentruhe. Auch Gaming-Franchises spielen zunehmend eine Rolle, etwa mit der TNT-Kiste zum „Minecraft“-Film, die im blockigen Look des Spiels gehalten ist.

Ausblick 2026

Bereits zum Kinostart des neuen Mario-Films am 1. April 2026 im Umfeld von „Der Super Mario Galaxy Film“ kamen der Yoshi- und erstmals auch ein Luma-Popcorn-Eimer in deutsche Kinos. Beide Modelle waren als dreidimensionale Figuren gestaltet. Erhältlich waren die Eimer vor allem in UCI-Kinos sowie vereinzelt bei CinemaxX, häufig nur in Kombination mit speziellen Menüangeboten. Die Preise lagen bei rund 36 Euro für den Yoshi-Eimer und etwa 40 bis 45 Euro für die Luma-Variante.

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Die stark limitierten Stückzahlen führten dazu, dass viele Kinos bereits am Starttag ausverkauft waren. Teilweise waren die Eimer schon am Morgen vergriffen, was bei Fans für erheblichen Frust sorgte und den Zweitmarkt weiter anheizte.

Nur wenige Wochen später folgt am 30. April 2026 der Kinostart von „Der Teufel trägt Prada 2“ begleitet von einem Popcorn-Eimer in Form einer Designer-Handtasche. Dieses Modell setzt gezielt auf einen Lifestyle-Ansatz – mit Tragegriffen und hochwertiger Optik – und wird voraussichtlich in großen Kinoketten wie UCI, CinemaxX und Cineplex angeboten. Preislich dürfte sich der Eimer im Bereich von etwa 40 bis 60 Euro bewegen.

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Sammlerwert und Zweitmarkt

Durch den Erfolg einzelner Designs entstand ein florierender Zweitmarkt. Besonders begehrt sind limitierte Erstauflagen, viral bekannte Eimer und kontroverse Formen. Wer einen Eimer erwirbt, kauft nicht nur ein Andenken, sondern potenziell auch ein Investment.

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Die Preisentwicklung zeigt, dass nicht jeder Eimer automatisch wertvoll ist: Der „Dune“-Eimer erzielte über 800 US-Dollar, „Deadpool & Wolverine“-Eimer meist zwischen 50 und 150 US-Dollar, Standard-Designs anderer Filme zwischen 40 und 100 US-Dollar, während Massenmodelle nahe dem Originalpreis blieben. Entscheidend für den Erfolg ist die Kombination aus Meme-Potenzial, einer gewissen Zielgruppe obsessiver Fans und begrenzter Verfügbarkeit.

Zwischen Meme, Fanobjekt und Plastikproblem

Ein Großteil des Hypes spielt sich online ab. Popcorn-Eimer werden fotografiert, bewertet und ironisch kommentiert. Diese Mischung aus Begeisterung und Spott ist zentral für den Erfolg. Gleichzeitig gibt es Kritik, insbesondere aus Nachhaltigkeitsperspektive: Einige sehen in den aufwendig produzierten Plastikobjekten vor allem Müll, andere argumentieren, dass sie als langlebige Sammlerstücke nicht entsorgt, sondern ins Regal gestellt werden.

Marketinginstrument der Zukunft?

Für Kinos und Studios ist der Trend vor allem wirtschaftlich attraktiv. Limitierte Popcorn-Eimer steigern die Aufmerksamkeit und generieren Zusatzumsätze, während jeder virale Post teure Marketingkampagnen ersetzt. Einige Modelle kosten mittlerweile bis zu 80 US-Dollar im Kino und bieten komplexe Features wie Beleuchtung oder austauschbare Teile.

Die Grenze zwischen Snackbehälter und Premium-Merchandise verschwimmt zunehmend. Studios arbeiten gezielt mit Designfirmen zusammen, um immer ausgefallenere Modelle zu entwickeln. Der entscheidende Faktor ist dabei nicht Perfektion, sondern Aufmerksamkeit: Ein „zu schönes“ Design kann weniger erfolgreich sein als ein bewusst überzogenes.

Der Popcorn-Eimer ist zum Symbol einer neuen Kinokultur geworden, in der der Besuch selbst zum Event und zum Content wird. Vom Sandwurm über Wolverine bis zu Designer-Handtaschen und Elphaba-Hüten, zeigt die Spannbreite, wie flexibel und absurd dieses Segment geworden ist. Und solange Studios weiterhin versuchen, sich gegenseitig mit immer ausgefalleneren Designs zu übertreffen, dürfte eines sicher sein: Der nächste virale Popcorn-Eimer ist nur eine Premiere entfernt.