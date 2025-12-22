„Avatar: Fire and Ash“: Box-Office verschafft vielleicht Klarheit zur Zukunft

Avatar 3 startet mit 345 Millionen US-Dollar weltweit. Der schwächste Start der Trilogie im Vergleich zu den Vorgängern und deren Rekordergebnissen.

Mit „Avatar: Fire and Ash“ läuft seit 17. Dezember 2025 der dritte Teil von James Camerons „Avatar“-Saga in den Kinos. Die ersten Zahlen zeigen bereits: Auch im dritten Anlauf bleibt Pandora ein Publikumsmagnet, wenn auch mit nuancierten Ergebnissen im Vergleich zu seinen Vorgängern.

Schwächster Start der Trilogie

Bereits am ersten Wochenende spielte „Fire and Ash“ rund 345 Millionen US-Dollar weltweit ein. Damit erzielte er den zweitbesten weltweiten Kinostart 2025 hinter „Zootopia 2“, der mit 497,2 Millionen US-Dollar startete. Rekordzahlen schrieb die dritte „Avatar“-Ausgabe damit nicht. Teil zwei startete 2022 mit ca. 435 Millionen US-Dollar weltweit am ersten Wochenende und beendete seine Laufzeit bei einem Einspielergebnis von 2,3 Milliarden USD. Damit verzeichnete bereits „The Way of Water“ im US-Markt einen spürbaren Rückgang von rund 35% gegenüber dem Original. Teil drei startete somit am wenigsten erfolgreich in der Reihe. Auch die Kritiken fielen gemischter aus. Mit 68% positiven Bewertungen auf „Rotten Tomatoes“ erreichte „Fire and Ash“ damit den niedrigsten Wert der Film-Reihe.

Im Schatten des Originals

Der erste „Avatar“-Film aus dem Jahr 2009 schrieb Rekordgeschichte und spielte insgesamt 2,9 Milliarden US-Dollar ein, davon 232 Millionen USD in der ersten Woche. Sein Erfolg zeigte sich außerdem in Langzeitstabilität: Der Film verblieb sieben Wochen auf Platz eins der Kinocharts. Ebenso wie der zweite Teil. Aktuell erweist sich China als aufstrebender Schlüsselmarkt für „Fire and Ash“: Mit einem Einspielergebnis von 57,6 Millionen USD läuft der Film hier außerhalb der USA am erfolgreichsten und übertraf die Starteinspielungen beider Vorgängerfilme.

Die Meinungen zu „Avatar: Fire and Ash“ sind gespalten:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zukunft der Saga ungewiss

Beide „Avatar“-Ausgaben sind in den Top drei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten vertreten: „Aufbruch nach Pandora“ auf Platz eins und „The Way of Water“ auf Platz drei. Dazwischen hält sich Walt Disneys „Avengers: Endgame“ aus 2019. Wie hoch nun auch der dritte Avatar-Film einsteigen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Cameron selbst hat mehrfach betont, dass der Erfolg dieses Films maßgeblich darüber entscheidet, ob Teil vier und Teil fünf tatsächlich realisiert werden. Die Drehbücher würden bereits vorliegen, berichtete der 71-jährige Regisseur im Interview mit TV Movie.