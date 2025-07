„Avatar: Fire and Ash“: Erster Trailer schafft überraschende Einblicke

Linus Volkmanns Popkolumne: Neun Gründe, warum ihr „Avatar: The Way of Water“ verpassen solltet

Der erste offizielle Einblick in Teil 3 enthüllt: Ein neuer Na’vi-Stamm betritt die Bühne. Neue Pandora-Ecken gibt es auch zu sehen.

Drei Jahre ist es her, dass „Avatar: The Way of Water“ in den Kinos angelaufen ist und – wie schon sein Vorgänger – Rekorde an den Kinokassen aufstellte. Im Dezember 2025 soll nun der dritte Teil, „Avatar: Fire and Ash“, in die Kinos kommen. Und jetzt ist auch der erste Trailer da.

Neuer Stamm, vertraute Gesichter

Über den Plot selbst ist noch nicht allzu viel bekannt. Dem Trailer lässt sich aber entnehmen – wie auch schon zuvor vermutet – dass in diesem Film ein weiterer Stamm der Na’vi aufschlagen wird. Im Trailer zu sehen sind die bekannten Figuren Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) sowie einige ihrer Kinder. Auch scheint es, als würden die Charaktere des letzten Films, des Wasserstamms, wieder eine Rolle spielen. Mit dabei ist auch der neue Stamm der Na’vi, die „Ash People“, die allerdings nicht allzu freundlich auf die Hauptcharaktere zu reagieren scheinen.

Neben Teilen der Handlung zeigt der Trailer aber auch das vielleicht Wichtigste an den „Avatar“-Filmen: die Visuals. Gezeigt wird die Welt von Pandora und dabei auch Ecken, die bislang noch nie zu sehen waren. Im kompletten Gegensatz zu den grünen Wäldern des ersten Teils oder den Ozeanen des zweiten Teils wirkt die Umgebung nun grau und trocken. Auch neue Tierarten werden bereits angeteasert. Schon in den letzten Monaten wurden hin und wieder Konzeptzeichnungen des Films veröffentlicht.

Kein langer Abstand mehr zwischen den Teilen

Dieses Mal hat es nicht wieder 13 Jahre zwischen zwei „Avatar“-Filmen gedauert und wahrscheinlich soll das auch bei den nächsten nicht so sein. Insgesamt sind fünf Teile geplant: Der vierte ist für 2029 vorgesehen, und der fünfte soll schließlich 2031 in die Kinos kommen.

Dass der Erfolg der blauen Menschen aus dem Jahr 2009 kein einmaliges Phänomen war, hat „Avatar: The Way of Water“ 2022 bewiesen. Dieser spielte weltweit knapp zwei Milliarden US-Dollar ein und war der erfolgreichste Film seit Beginn der COVID-Pandemie, sowie der elft-erfolgreichste Film aller Zeiten.