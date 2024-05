Sechs Jahre nach Aviciis Tod: Ex-Freundin ist gestorben

Emily Grace Goldberg verstarb im Alter von 34 Jahren.

Emily Grace Goldberg, die Ex-Freundin von Avicii (bürgerlich Tim Bergling), ist sechs Jahre nach seinem Tod im Alter von 34 Jahren verstorben. Laut ihrer Todesanzeige erlag sie am 3. April einer Lungenembolie in La Jolla, Kalifornien. Sie war von 2011 bis 2013 mit dem Star-DJ zusammen.

Die junge Amerikanerin hatte laut der Anzeige auf „Dignity Memorial“ eine Leidenschaft für Kunst und Fotografie, wobei ihre Idole Louise Bourgeois und Cindy Sherman waren. Nach ihrem College-Abschluss im Jahr 2012 reiste Goldberg mit einer Elektronik-Musik-Tournee um die Welt, wie es in ihrem Nachruf heißt. Da Avicii in dem Zeitraum mit seinem DJ-Pult weltweit auf Bühnen stand, ist damit vermutlich seine „Levels“-Tour gemeint. In ihrem letzten Instagram-Beitrag vom 24. Mai 2023 teilte sie mit, dass sie an Krebs erkrankt war, sich jedoch inzwischen erholt hatte. Emily Goldberg wird von ihren Eltern Julie und Sam Goldberg sowie ihrem Bruder Aaron überlebt.

Bergling und Goldberg sollen sich an der George Washington University kennengelernt haben, als Emily dort 2011 noch studierte. Das Paar trennte sich 2013. Nach seinem Tod postete sie immer wieder gemeinsame Fotos auf Instagram und erinnerte an den Musiker. „Er war ein bester Freund und ein Seelenverwandter“, heißt es in ihrer Caption eines Beitrages, den sie postete, kurz nachdem Avicii gestorben war.

Avicii verstarb im Alter von 28 Jahren 2018 in Oman. Er litt jahrelang unter mentalen Problemen und bereitete seinem Umfeld Sorgen durch seine Tablettensucht und übermäßigen Alkoholkonsum. Am 20. April beging der Musiker Suizid. Bereits zwei Jahre zuvor verabschiedete sich der DJ von der Bühne. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon mehrere Entzüge hinter sich.