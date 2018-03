Axl Rose vergleicht Apple-Chef Tim Cook mit Donald Trump

Axl Rose hat Tim Cook als „Donald Trump der Musikindustrie” auf Twitter bezeichnet. Der Auslöser für die offensichtliche Kritik an dem Manager und CEO von Apple ist bisher noch nicht bekannt.

Tim Cook is the Donald Trump of the music industry. — Axl Rose (@axlrose) 8. März 2018



Vor einigen Tagen hatte der „Guns N’ Roses”-Sänger auch schon Melania Trump auf der Mikroblogging-Plattform angeklagt: Sie habe früher nicht nur als Model gearbeitet, sondern auch in einem anderen Milieu. Außerdem hinterfragte er, wie die First Lady an ihre Einwanderungserlaubnis in die USA gelangt sei.

Anfang des Jahres kündigten AC/DC an, ein Album mit Axl Rose anstatt mit Brian Johnson aufzunehmen: