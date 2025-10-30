Ayliva in Dortmund: So waren ihre ersten Shows mit Handicap

Wie Ayliva durch eine angebliche Drohung ihres Exfreundes bekannt wurde

Ayliva und Apache 207 sichern sich mit „Wunder“ Platz eins der Charts

Trotz Verletzung überzeugte Ayliva in Dortmund mit emotionaler Performance. Jetzt mehr über die angepassten Shows, Reaktionen und neu verfügbare Tickets erfahren.

Aylivas Gesundheitszustand hatte sich zum Ende ihrer Deutschlandtour verschlechtert, sodass Konzertabsagen folgen mussten. Die letzten Shows in Dortmund sowie die Nachholtermine für die kurzfristig gecancelten Hannover-Auftritte fanden daher unter angepassten Bedingungen statt. Hier mehr Details zu den Gigs, die am 28. und 29. Oktober stattfinden. Das nächste Konzert in Dortmund wird am 31. Oktober stattfinden, also an Halloween.

Problem: Ein entzündeter Bienenstich

Die Künstlerin teilte bereits vor den Dortmund-Shows auf Instagram mit: „Alle Choreografien werden an meine aktuelle gesundheitliche Lage angepasst.“ Abstriche an der Show solle es durch ihre Verletzung jedoch nicht geben – laut eigenen Aussagen bleibe die Setlist unverändert. Grund für die Absagen und Anpassungen war ein Bienenstich, der sich entzündet hatte und es ihr unmöglich machte zu laufen, wie die Sängerin in einer Instagram-Story erklärte.

Wie waren die ersten beiden abgeänderten Shows?

Die Verletzung führte laut Fan-Aussagen zwar zu Anpassungen, jedoch nicht zu einem Qualitätsverlust der Performance – weder gesanglich noch performativ. Auf Aufnahmen von Besucher:innen der Dortmund-Konzerte, die in den sozialen Medien geteilt wurden, war zu sehen, dass die Musikerin während ihrer Bühnen-Show von ihren Tänzer:innen oder Crewmitgliedern gestützt und teilweise sogar getragen werden musste.

Den Großteil der Konzerte verbrachte Ayliva sitzend – auf einer beleuchteten Treppe, einer Art Barhocker oder einer mit Efeu verzierten Bank mit Sitzkissen. Ihre Verletzung inklusive Bandage versteckte sie unter weißen, teils transparenten, glitzernden Stulpen.

Ayliva performt sitzend auf einer Bank:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einer Instagram-Story zur Show am 29. Oktober zeigte die Performerin einen Clip aus der Probe. Darin dankte sie ihrer Choreografin und allen Tänzer:innen namentlich für die Anpassungen während der laufenden Tour und die schnelle Umsetzung, indem sie sie markierte. Eine weitere Story zeigt das Ergebnis während der Show von einer der wenigen Ausschnitte des Konzerts, das sie im Stehen verbringt – aufgenommen von der Choreografin, mit Glückwünschen an Ayliva und ihr Team für die gute Performance.

Ayliva wird von Tänzer:innen auf Bühne getragen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach den ersten beiden Auftritten mit Handicap erhielt die Künstlerin in den sozialen Medien viel Zuspruch von Fans und ihrer Crew.

Letzte Shows und Tickets

Für die ursprünglich ausverkaufte Halloween-Show sowie für die Nachholtermine der Hannover-Auftritte gibt es aufgrund der zuvor unsicheren Ausgangslage wieder Tickets. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Für die abgesagten Gigs in Stuttgart gibt es jedoch keine Ersatztermine, da „keine freien Termine im Hallenkalender vorhanden waren“, wie die Sängerin via Instagram mitteilte – etwas, das sie sehr bedauere.

Ayliva wird von Crewmitglied gestützt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bis zu Aylivas Tourabschluss am Donnerstag, 6. November 2025, ist noch etwas Zeit – und bis dahin kann die Künstlerin hoffentlich wieder etwas unbeschwerter auftreten.