Tricky auf Deutschland-Tour 2026: Konzerte in Berlin, Hamburg, Köln

von 
Tricky

Foto: Redferns via Getty Images. Jim Dyson. All rights reserved.

In Berlin, Hamburg und Köln wird Tricky zu sehen sein. Hier alle Infos zu den Konzerten und zum Vorverkauf.

Das Konzertjahr 2026 verdichtet sich. Nun hat auch der aus Bristol stammende Tricky Gigs angekündigt. Der Trip-Hop-Artist wird im Sommer drei Shows hierzulande spielen. Der Auftakt ist fürs Berliner Huxleys geplant, darauf folgt ein Konzert im Hamburger Mojo Club und das Finale soll dann in Köln, in der Kantine, stattfinden.

In der Pressemitteilung zu den Deutschlandgigs heißt es: „Tricky, einer der innovativsten und einflussreichsten Künstler der vergangenen Jahrzehnte, kehrt 2026 mit einer neu konzipierten Liveshow auf die Bühne zurück. Seit seinem bahnbrechenden Debüt und den prägenden Arbeiten mit Massive Attack sowie weiteren bedeutenden Kollaborationen – unter anderem mit PJ Harvey und Björk – gilt er als radikale Ausnahmeerscheinung, die die Grenzen moderner Musik immer wieder neu definiert. Selbst David Bowie zählte sich zu seinen Bewunderern und würdigte Trickys kompromisslose Vision und kreative Furchtlosigkeit.“

Weiter verkündet die Pressemitteilung: „Passend zum Release seines neuen Albums bringt Tricky diese Energie nun für drei ausgewählte Termine nach Deutschland. Die Shows versprechen ein kraftvolles, atmosphärisches Erlebnis – inklusive einer mutigen Neuerfindung seines Katalogs.“

Tricky live 2026: Konzerttermine im Überblick

  • 04.06.2026 – Berlin, Huxleys
  • 18.06.2026 – Hamburg, Mojo Club
  • 24.06.2026 – Köln, Kantine

Support

Als Special Guest für die drei Konzerte ist Marta Zlakowska angekündigt worden. Die polnische Sängerin kennt Tricky bereits seit 2017, er produzierte auch ihr Debütalbum „When It’s Going Wrong“ – wobei die Vinyl-Veröffentlichung lediglich ihren Namen trägt und digital durchgehend von einem Werk von Marta And Tricky die Rede ist.

Tickets für die Tricky-Shows

Karten für die Konzerte sind seit Mittwoch, 17. Dezember, über alle bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Kostenpunkt: 46 Euro.

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

