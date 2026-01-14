Aldous Harding auf Deutschland-Tour: Konzerte in Hamburg, Berlin, München

Aldous Harding kommt im Sommer 2026 nach Deutschland. Die neuseeländische Singer-Songwriterin spielt im Juni und Juli drei Gigs hierzulande.

Wenn Aldous Harding ein Konzert gibt, dann ist das ein gesamtheitliches Erlebnis. Die Musikerin liefert gerne Theater- und Comedy-Vibes und ordentlich Gesichtsakrobatik on stage. Dazu übergroße Songs mitsamt Band. Es ist schwer, sich als Zuschauer:in zwischen Angespanntheit („Was passiert als nächstes?“) und dem kompletten Hineinfallenlassen zu entscheiden. Eine weitere Möglichkeit, genau dieses Changieren live zu erleben, gibt es in den warmen Monaten des Jahres.

Im Juni und Juli 2026 wird die neuseeländische Singer-Songwriterin für drei Konzerte nach Deutschland kommen. MUSIKEXPRESS präsentiert die Shows in Hamburg, Berlin und München.

Aldous Harding live 2026: Die Konzerttermine im Überblick

19.06. Hamburg, Grosse Freiheit 36

21.06. Berlin, Huxleys

06.07. München, Muffathalle

Tickets

Karten für die Deutschlandgigs von Aldous Harding können bereits erworben werden. Kostenpunkt: ca. 44 Euro pro Ticket.

Sleaford Mods und Aldous Harding

Die letzte aktuelle Platte von Harding erschien im März 2022 – WARM CHRIS. Seitdem warten Fans auf einen Nachfolger zu dem vierten Album. Wo sie derzeit zu hören ist: auf der neuen Single „Elitest G.O.A.T“ von den Briten von Sleaford Mods. Hier reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und auch auf dem Track „No Front Teeth“ von Perfume Genius ist ihre Stimme zu hören. Hier könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wann es wieder neue Solosongs beziehungsweise eine ganze Platte von Aldous Harding geben wird, ist derzeit nicht bekannt.