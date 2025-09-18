Ayliva in Berlin 2025: Tickets, Support, Zeiten, Setlist & Anfahrt

Doechii: Wer ist die neue Powerfrau des HipHop?

Am 18. September tritt Sängerin Ayliva im Rahmen ihrer Tour in der Uber Arena in Berlin auf.

Ayliva kommt am Donnerstag, den 18. September 2025, im Rahmen ihre Ayliva Tour 2025 nach Berlin. Es ist das letzte von insgesamt drei Konzerten in der Uber Arena für die gebürtige Recklinghauserin.

Die Tour führt die Musikerin anschließend unter anderem in die Lanxess Arena in Köln, die Barclays Arena in Hamburg sowie in die Schleyerhalle in Stuttgart – außerdem stehen Shows in Wien und Zürich auf dem Plan. Das Tourfinale findet dann am 31. Oktober 2025 in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Hier alle Infos zu dem Gig in Berlin.

Tickets für Ayliva in Berlin: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert von Ayliva in der Uber Arena ist nicht ausverkauft. Tickets in der noch verfügbaren Stehplatz-Kategorie im Innenraum sind über Eventim erhältlich. Der Preis liegt bei 79,60 Euro pro Karte. Möchte man direkt an der Bühne stehen, kann man für 107,50 Euro ein sogenanntes „Diamond Circle Ticket“ erwerben.

Ayliva live: Zeiten und Support

Die Shows der Rapperin beginnen jeweils um 19.45 Uhr. Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Ein Support-Act wurde nicht bekannt gegeben.

Ayliva auf der Bühne: Welche Songs man erwarten kann

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

Traum

Wind

Zwei Wochen

Lieb Mich

Deine Schuld

Immer fehlst du

Nie deins

Scheine zählen

Beifahrer

In deinen Armen

Lass mich gehen

Ich will nicht heim

Weißes Haus

Ersticken

Lilien

Wunder

Mein Freak

Hälst du mit ?

Sie weiß

Mörder

Ella

Schmetterlinge

Bei Nacht

Nein!

Hässlich

Anfahrt und Parken in der Uber Arena

Anfahrt

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt in der Nähe der Bahnhöfe Warschauer Straße und Ostbahnhof.

Am U-Bahnhof Warschauer Straße halten auch die U1 und U3 sowie die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus). Und am Ostbahnhof neben den S-Bahnen auch der Regionalverkehr und Fernverkehrszüge. Die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren sogar zur Arena.

Von der Warschauer Straße sind es rund fünf Minuten Fußweg, vom Ostbahnhof um die zwölf Minuten.

Anreise mit dem Auto

Wenn man über die A24 kommt, fährt man bis Bezirk Pankow, danach in die B109. Ihr folgen, Greifswalder Str./B2 und Lichtenberger Str. bis Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Und wenn man über die A9 kommt, fährt man bis Tempelhofer Damm/B96, Berlin, dann auf A100 Ausfahrt 20-Tempelhofer Damm nehmen. Danach der B96 folgen, Waterloo-Ufer und Adalbertstraße bis Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Parken

Es gibt extra ein Parkhaus für die Arena namens Uber Arena, das direkt an die Arena angrenzt. Dazu zwei CONTIPARK Parkhäuser, auch am Uber Platz. Und gegenüber ein Parkhaus, das zur East Side Mall gehört. Ansonsten gibt es noch die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof.