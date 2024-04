Ayliva & Apache 207 brechen mit „Wunder“ Streaming-Rekord

Ihr gemeinsamer Song „Wunder“ ist der meistgestreamte Track am Release-Tag in Deutschland.

Am Freitag (26. April) haben Ayliva und Apache 207 ihr gemeinsamen Song „Wunder“ veröffentlicht. Ein Wunder ist es nicht, dass der Song bereits drei Tage nach Veröffentlichung mehr als sechs Millionen Streams verbucht – die beiden zählen zu den erfolgreichsten Artists Deutschlands.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rekord-Start

Direkt am Veröffentlichungstag knackt die Kollabo einen Streaming-Rekord: „Wunder“ ist mit 3,3 Millionen Abrufen innerhalb der ersten 24 Stunden das meistgestreamte Lied am Release-Tag in Deutschland. Damit wird auch Apaches Duett „Komet“ mit Udo Lindenberg, das sich bereits seit 66 Wochen in den deutschen Singlecharts befindet, übertroffen.

Die offiziellen Singlecharts für den Release werden erst kommenden Freitag (3. Mai) veröffentlicht. Für die Pole-Position sieht es gut aus: Der Song startete mit doppelt so viel Streams wie „I Like The Way You Kiss Me“ von Artemas, welcher sich aktuell auf dem ersten Platz befindet.