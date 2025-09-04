Ayliva in Frankfurt 2025: Tickets, Support, Zeiten, Anfahrt & Setlist

Am 09. September, am 11. September und am 12. September tritt Ayliva in Frankfurt auf.

Ayliva kommt am Dienstag, den 09. September 2025, Donnerstag, den 11. September, und Freitag, den 12. September, im Rahmen ihre Arena-Tour nach Frankfurt. Die gebürtige Recklinghauserin wird drei Konzerte in der Festhalle spielen.

Die Tour führt die Musikerin anschließend unter anderem in die Lanxess Arena in Köln, die Barclays Arena in Hamburg sowie in die Uber Arena in Berlin – außerdem stehen Shows in Wien und Zürich auf dem Plan. Das Tourfinale findet dann am 31. Oktober 2025 in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Hier alle Infos zu den Gigs in München.

Tickets für Ayliva in Frankfurt: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert von Ayliva in der Festhalle ist nicht ausverkauft. Tickets in der noch verfügbaren Stehplatz-Kategorie im Innenraum sind über Eventim erhältlich. Der Preis liegt bei 78,30 Euro pro Karte. Möchte man direkt an der Bühne stehen, kann man für ca. 106,10 Euro ein sogenanntes „Diamond Circle Ticket“ erwerben.

Ayliva live: Zeiten und Support

Die Shows der Rapperin beginnen jeweils um 19.45 Uhr. Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Ein Support-Act wurde nicht bekanntgegeben.

Ayliva auf der Bühne: Welche Songs man erwarten kann

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

Traum

Wind

Zwei Wochen

Lieb Mich

Deine Schuld

Immer fehlst du

Nie deins

Scheine zählen

Beifahrer

In deinen Armen

Lass mich gehen

Ich will nicht heim

Weißes Haus

Ersticken

Lilien

Wunder

Mein Freak

Hälst du mit ?

Sie weiß

Mörder

Ella

Schmetterlinge

Bei Nacht

Nein!

Hässlich

Anfahrt und Parken in der Festhalle

Adresse:

Festhalle/Messe Frankfurt

Platz der Republik 1

60327 Frankfurt am Main

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Der Frankfurter Hauptbahnhof liegt nur wenige hundert Meter von der Festhalle/Messe Frankfurt entfernt, und der dortige Tiefbahnhof bietet schnelle Anschlüsse. Mit der U-Bahn erreichen Besucher:innen die Linie U4 in Richtung Bockenheimer Warte und fahren eine Station bis „Festhalle/Messe“, von wo aus der „Eingang City“ und die Festhalle direkt zugänglich sind.

Alternativ können die Straßenbahnlinien 16 und 17 genutzt werden; nach dem Überqueren des Bahnhofvorplatzes erreichen Fahrgäste die Haltestelle „Festhalle/Messe“ und von dort entweder den „Eingang City“ oder den „Eingang Festhalle Süd“ an der Brüsseler Straße. Wer zu Fuß kommt, benötigt etwa zehn Minuten von der Düsseldorfer Straße über den Platz der Republik und die Friedrich-Ebert-Anlage. Als Orientierung dient der Messeturm mit seiner markanten pyramidenförmigen Spitze.

Mit dem Auto:

Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, ist die Festhalle Frankfurt über die Autobahn sehr gut erreichbar. Zahlreiche kostenpflichtige Parkhäuser befinden sich fußläufig in der Nähe, unter anderem am Messeturm (nicht barrierefrei), Congress Center Messe Frankfurt/Maritim Hotel, Westend Gate/Marriott Hotel, Hotel Mövenpick und Skyline Plaza.

Konzertbesucher:innen können in den Parkhäusern Messeturm und Congress Center/Maritim Hotel einen Spezialtarif von 15 € von 17 Uhr bis 2 Uhr nutzen. Ab 17 Uhr wird das Kennzeichen bei der Einfahrt erfasst, anschließend am Kassenautomaten den „Konzerttarif“ wählen, die Schranke öffnet bei der Ausfahrt automatisch.