Ayliva in München 2025: Tickets, Support, Zeiten, Anfahrt & Setlist

Am 04. September und am 05. September tritt Ayliva in der Olympiahalle in München auf. Hier alle Infos dazu.

Ayliva kommt am Donnerstag, den 04. September 2025, und am Freitag, den 05. September, im Rahmen ihre Arena-Tour nach München. Die gebürtige Recklinghauserin wird zwei Konzerte in der Olympiahalle spielen.

Die Tour führt die Musikerin anschließend unter anderem in die Lanxess Arena in Köln, die Barclays Arena in Hamburg sowie in die Uber Arena in Berlin – außerdem stehen Shows in Wien und Zürich auf dem Plan. Das Tourfinale findet dann am 31. Oktober 2025 in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Hier alle Infos zu den Gigs in München.

Tickets für Ayliva in München: Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Konzerte am 04. September und am 05. September sind restlos ausverkauft. Es gibt also keine Tickets mehr für die Show in der Olympiahalle zu ergattern. Eventuell habt ihr noch im Fan-Sale-Glück.

Ayliva live: Zeiten und Support

Die Shows der Rapperin beginnen jeweils um 19.45 Uhr. Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Ein Support-Act wurde nicht bekanntgegeben.

Ayliva auf der Bühne: Welche Songs man erwarten kann

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

Traum

Wind

Zwei Wochen

Lieb Mich

Deine Schuld

Immer fehlst du

Nie deins

Scheine zählen

Beifahrer

In deinen Armen

Lass mich gehen

Ich will nicht heim

Weißes Haus

Ersticken

Lilien

Wunder

Mein Freak

Hälst du mit ?

Sie weiß

Mörder

Ella

Schmetterlinge

Bei Nacht

Nein!

Hässlich

Anfahrt und Parken beim Olympiapark

Adresse:

Olympiapark München

Spiridon-Louis-Ring 21

80809 München

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Fans können unter anderem die U-Bahn-Linie U3 nutzen, die an der Haltestelle Olympiazentrum hält. Alternativ stehen die Tramlinien 20 und 21 zur Verfügung, die an der Haltestelle Olympiapark West stoppen, sowie die Tramlinie 27 mit Halt am Petuelring. Zudem fahren mehrere Buslinien zur Olympiahalle: Die Linie 144 hält am Olympiasee, die Linie 173 am Olympiazentrum, und die Linien 177 und 178 am Petuelring.

Mit Auto:

Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, gibt es Parkmöglichkeiten im Parkdeck am Olympiaturm und an der Parkharfe am Spiridon-Louis-Ring. Auch in der Umgebung des Olympiaparks stehen weitere Parkplätze zur Verfügung.