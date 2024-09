Ayliva live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Support, Zeiten, Setlist

Am 7. & 8. September tritt Ayliva in der Berliner Uber Arena auf. Alle Infos zu den Gigs gibt's hier.

Die „In Liebe, Ayliva“-Tour führt die Durchstarterin Ayliva auch nach Berlin. Am Wochenende tritt die deutsche Popsängerin gleich zweimal in der Uber Arena (früher Mercedes-Benz Arena) auf. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt, Zeiten, Support, Setlist gibt es hier.

Tickets

Beide Konzerttermine in der Hauptstadt sind ausverkauft. Das offizielle Eventim-Weiterverkaufsportal Fansale bietet allerdings noch vereinzelte Karten an. Ab 82 Euro kann man kurzfristig dabei sein – am Samstag, den 7. September, nur auf dem Oberrang, am Sonntag, den 8. September, auch noch auf dem Unterrang direkt gegenüber von der Bühne. Nebeneinanderliegende Plätze gibt es für keinen Tag. Das Angebot ist sehr begrenzt – Geschwindigkeit ist geboten.

Anfahrt und Parken

Die Uber Arena liegt im Herzen von Friedrichshain in der Nähe der Oberbaumbrücke. Damit ist der Bahnhof Warschauer Straße nur fünf Laufminuten entfernt – bis dahin kann man die S-Bahnen S3, S5, S7, S9 und S75 nehmen. Zusätzlich halten dort die U-Bahnen U1 und U3 sowie die Tram-Linien M10 und M13.

Auch vom Ostbahnhof aus ist die Halle gut zu erreichen – knapp über zehn Minuten Fußweg sollte man einplanen. Bis auf die S75 halten dort dieselben S-Bahnen wie an der Warschauer Straße, zusätzlich allerdings Züge des Regional- und Fernverkehr, darunter RE1, RE2 und RE7 sowie einige ECs, ICs und ICEs. In Berlin fahren U- und S-Bahnen am Wochenende rund um die Uhr – heimkommen ist also kein Problem.

Wer mit dem Auto kommt, muss durch das hohe Verkehrsaufkommen in der Stadt stets etwas mehr Zeit mitbringen. Einmal an der Uber Arena angekommen, sind die Parkplätze begrenzt, weshalb die Halle dringend auf öffentliche Verkehrsmittel verweist. Dennoch sind Parkhäuser an der Helen-Ernst-Straße 2-4 sowie der Mildred-Harnack-Straße verfügbar und es gibt Parkmöglichkeiten für Personen mit Behinderungsgrad. Der Pauschaltarif für Veranstaltungen (Einfahrt nach 18 Uhr, Ausfahrt vor Mitternacht) beträgt 14 Euro. Ansonsten zählt der Stundensatz von 3,50 Euro. Beide Parkhäuser sind rund um die Uhr geöffnet.

Zeiten und Support

Der Einlass für das Konzert in der Uber Arena startet um 18 Uhr. Ayliva wird ab 19:45 Uhr singen. Einen Support-Act gibt es wohl nicht.

Setlist

Bei den Terminen in Berlin handelt es sich um den dritten und vierten Auftritt der Tour. Es ist also unklar, ob Ayliva bei jedem Date dieselben Songs spielen wird. Die Sängerin soll allerdings alle Tracks des Albums IN LIEBE performen. Beim Tourauftakt in Leipzig, am 4. September, sah die Setlist so aus:

Traum Wind Zwei Wochen Lieb mich Ben & Jerry’s Deine Schuld Immer fehlst du Nie deins Scheine zählen Beifahrer In deinen Armen Lass mich gehen Ich will nicht heim Weißes Haus Ersticken Lilien Wunder Mein Freak Hältst du mit? Sie weiß Mörder Ella Schmetterlinge Bei Nacht Nein! Hässlich

Wetter

Bei der Uber Arena handelt es sich um eine Halle – das Wetter beeinflusst das Konzerterleben also nicht. Am Wochenende sollen jedoch Temperaturen von bis zu 32 Grad erreicht werden – fürs Anstehen vor der Halle sollten Gäste also an Getränke und Sonnenschutz denken.