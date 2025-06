Bad Bunny: Wutausbruch wegen ICE-Razzien

Mit einem wütenden Video in seiner Instagram-Story hat sich Bad Bunny scheinbar erneut politisch positioniert. Diesmal gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement), die unter der Trump-Regierung wieder verstärkt Abschiebungen durchsetzt. Besonders betroffen ist dabei das US-Außengebiet Puerto Rico, die Heimat des Rappers.

Expliziter Wutausbruch von Bad Bunny

In dem kurzen Clip, betitelt mit dem Wort „ice“, ist offenbar eine Festnahme durch ICE-Beamte zu sehen. Begleitet wird das Video von einem wütenden Kommentar aus dem Off, der nach der Stimme von Bad Bunny klingt. Die Szene soll sich auf der Avenida Pontezuela in Carolina abgespielt haben, einer benachbarten Stadt der Inselhauptstadt San Juan. Zu sehen sind mehrere SUV vom Typ Toyota RAV4 mit Blaulicht. Die Stimme nennt die Beamten „Schwanzlutscher“ und „Hurensöhne“ und wirft ihnen vor, Menschen zu drangsalieren, „anstatt die Leute dort in Ruhe arbeiten zu lassen“.

Klare Positionierung gegen Donald Trump

Bad Bunny, mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, hatte sich bereits im US-Wahlkampf 2020 offen gegen Donald Trump positioniert und Vizepräsidentin Kamala Harris unterstützt. Seine jüngste Reaktion reiht sich nun in eine zunehmende Kritik prominenter Stimmen an der US-Migrationspolitik ein.

Auch Kim Kardashian und Olivia Rodrigo äußerten sich zuletzt empört über die ICE-Razzien.

Seit Trumps Amtsübernahme sollen rund 500 Menschen auf Puerto Rico von ICE festgenommen, weniger als 80 davon mit Vorstrafen. Der Großteil der Betroffenen stammt aus der benachbarten Dominikanischen Republik. Die Bewohner:innen Puerto Ricos besitzen kein volles US-Bürgerrecht, was sie besonders verwundbar für solche Maßnahmen macht.