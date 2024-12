Drei weitere Kläger werfen P. Diddy sexuellen Missbrauch vor

Drei weitere Kläger wollen sich gerichtlich gegen P. Diddy wehren.

Die Anschuldigungen gegen P. Diddy aka Sean Combs gehen weiter. Am Donnerstag (12. Dezember), gingen drei weitere Klagen gegen den Produzenten bei Supreme Court in New York ein, wie „NBC News“ berichtet.

Anschuldigungen aus näherer Vergangenheit

Die drei Männer, alle vertreten vom selben Anwalt Thomas Giuffra, werfen Diddy Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch vor. In den getrennt eingereichten Klagen behaupten alle, Combs habe ihnen gepanschte Getränke gegeben und sei sie danach angegangen. Der große Unterschied zu den meisten bisherigen Anschuldigungen ist der, dass diese Vorfälle in naher Vergangenheit zwischen 2019 und 2022 passiert sein sollen.

Giuffra sagte in einem Gespräch mit „NBC News“, dass die Art und Weise, wie Combs auf sie losgegangen sein soll, sei „sehr konsequent, erschreckend konsequent, wirklich konsequent. Er gab ihnen die Getränke, die machten sie bewusstlos“. Als die Männer wieder zu sich kamen „vergewaltigte Diddy sie“, so der Anwalt.

In zwei der Fällen geben die Männer an, sie seien von Diddy und seiner Entourage in ein Hotel gelockt worden, der dritte behauptet, der Vorfall sei auf einer Party in Combs Anwesen in den Hamptons passiert.

Opfer bekam 2500 Dollar nach gefilmter Vergewaltigung

Einer der Kläger behauptet, er habe Combs in einem Nachtklub in Manhattan kennengelernt. Später sei er auf eine „exklusive Afterparty“ im Park Hyatt Hotel eingeladen worden. Weiter heißt es in der Klageschrift, dass Diddy dann mit den Drinks angekommen sei. Combs habe den Mann dann zu einem Sofa im Schlafzimmer geführt, wo dieser bewusstlos geworden sei. Der Mann sei aufgewacht, als er gerade von Combs vergewaltigt wurde, berichtet „NBC News“. Das Opfer habe bemerkt, dass zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, auf dem Bett gesessen und den Übergriff mitgefilmt hätten. Später übergab der Mann, der alles aufgezeichnet hatte, dem Opfer angeblich 2500 Dollar, die mutmaßlich von Diddy gestammt haben sollen.

Diese Anschuldigungen sind nur einige von vielen, die sich P. Diddy seit letztem Jahr ausgesetzt sieht. Angefangen hatte damals alles mit Diddys Ex-Freundin Cassandra Ventura, die ihn wegen sexuellen Übergriffen, aber auch des Sexhandels beschuldigte und anklagte. Combs wies die Behauptungen von sich, einigte sich aber mit Ventura auf eine unbekannte Summe.

Seit diesem Vorfall türmen sich die Klagen und Anschuldigungen gegen den Musiker und führten im September 2024 zu seiner Verhaftung. Diddy versuchte bislang dreimal auf Kaution freizukommen, jedes Mal wurde sein Antrag bisher jedoch abgelehnt.

Zu den jüngsten Vorwürfen äußern sich Diddys Anwälte gegenüber „TMZ“: „Diese Beschwerden sind voller Lügen. Wir werden beweisen, dass sie falsch sind und Sanktionen gegen jeden unethischen Anwalt beantragen, der fiktive Klagen gegen ihn eingereicht hat.“