„Baywatch“-Star Michael Newman ist gestorben – David Hasselhoff trauert

Der Schauspieler ist im Alter von 67 Jahren verstorben.

Michael Newman ist tot. Der Mime verstarb im Alter von 67 Jahren. Dies bestätigte der Doku-Filmer Matthew Felker, der zuletzt mit ihm an der Doku-Reihe „After Baywatch: Moment in the Sun“ arbeitete. Er teilte mit, dass Newman an Herzkomplikationen starb, „umgeben von Familie und Freunden“. Genauere Informationen zur Todesursache gibt es nicht. Jedoch gab er 2006 bekannt, dass er an Parkinson erkrankt sei.

Am Set sollte er die Realität eines Rettungsschwimmers näherbringen – und spielte sich so in die Herzen

Newman machte sich vor allem als engagierter Rettungsschwimmer in der 90er-Jahre-Serie „Baywatch“ einen Namen – wortwörtlich, schließlich hieß seine Figur wie er, mit Spitznamen noch „Newmie“. Seinen Schnauzer erkannte man einfach sofort. Womöglich auch ein Grund, weshalb aus seinem Gast-Part bald mehr wurde. Doch auch seine Art des Schauspielens stellte sich als einzigartig heraus – schließlich war er auch ein ausgebildeter Bademeister und konnte sich so nicht nur vor der Kamera und wenn es im Drehbuch stand, um Menschen in Not kümmern.

Hasselhoff über Newman: „Er wurde ein großartiger Schauspieler“

David Hasselhoff zollt seinem verstorbenen Schauspielkollegen mit einem Beitrag auf Instagram sein Tribut. Zu einem Foto der beiden aus „Baywatch“-Zeiten teilte er die folgenden Worte: „Newman war ein Krieger … hat mir buchstäblich mindestens 4 Mal das Leben gerettet. Er hat den Umstieg vom Speedboot SCARAB auf die Jetskis mehrere Male perfekt gemeistert. Was für ein erstaunlicher Mann. Er hatte nie Angst vor dem Wasser. Ich erinnere mich, dass ich bei ein paar Folgen Regie geführt habe, und er war wirklich gut. Er wurde ein großartiger Schauspieler. Wir werden ihn alle vermissen.“

Auch in der „Baywatch“-Nachfolgershow „Baywatch Nights“ zeigte sich „Newmie“ für drei Episoden. Doch dan verließ er zusammen mit seinem berühmten Kollegen Hasselhoff 2000 die Serie.