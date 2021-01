David Hasselhoff versteigert Replik von sich selbst aus SpongeBob-Film

Noch etwas Platz im Wohnzimmer, denn die alte Couch sollte sowieso raus? David Hasselhoff bietet das perfekte Deko-Exemplar fürs Eigenheim. Dieser versteigert nun ein 4-Meter-Replika seiner selbst aus dem SpongeBob-Film „SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung“ von 2014. Ein Teil der Erlöse soll gemeinnützigen Zwecken zu Gute kommen.

Große „Hoff“nungen auf 1.5 Millionen US-Dollar

Der Baywatch-Body der 68-jährigen Ikone kann nun in Mega-Ausführung im Rahmen seiner großen Hoff-Auktion erworben werden, wie Hasselhoff auf Instagram bekannt gibt. Auf dem Rücken der Film-Requisite stehend verkündet die Pop-Ikone in einem Video: „Everything goes!“. Das Gebot beginnt bei 100.000 US-Dollar, Hoff hofft aber, die Statue irgendwo zwischen 750.000 und 1,5 Millionen US-Dollar zu verscherbeln. Eine stille Auktion hat bereits begonnen, und die Live-Auktion beginnt am 23. Januar um 12 Uhr ET.

David Hasselhoff hält sich mit Spongebob über Wasser

„Looking For Freedom“ war auch Hasselhoffs Motto im SpongeBob-Film. Seinen denkwürdigen Auftritt hatte er als „Big Dave“ und verhalf SpongeBob und Patrick bei der Rückkehr nach Bikini Bottom. Diese benutzten die gigantische Statue als Boot während einer Verfolgungsjagd im Wasser. Witzig, denn nun will sich auch Hasselhoff mit der Statue über Wasser halten. Er kassierte die Requisite nach dem Dreh ein und versucht sie nun gemeinsam mit einer umfangreichen Sammlung von Film- und TV-Merchandise in einen noch größeren Haufen Geld zu verwandeln. Unter den Hammer kommen außerdem Dutzende signierten Kleidungsstücke, ein Baywatch-Flipperautomat und mindestens zwei Autos, darunter ein 1961er SL190 Mercedes und Hoffs persönliche Replik des KITT aus Knight Rider.

Auch musikalisch ist Hasselhoff neuerdings wieder aktiv. So veröffentlichte er erst kürzlich den Heavy-Metal-Song „Through the Night“. Dabei kommt seine Schauspielkarriere jedoch nicht zu kurz. Vergangenen Monat gab er ein Update zu „Kung Fury 2“ und sagte: „Ich werde darin witzig sein.“