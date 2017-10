Liam Gallagher vergleicht seinen Bruder Noel mit David Hasselhoff

Liam Gallagher hat ein neues Album zu bewerben. Sein Solodebüt AS YOU WERE erscheint am 6. Oktober, und damit davon auch jeder Wind kriegt, greift er in Interviews ganz tief in seine Sprüchekiste. Und weil es doch so lustig ist und seine Platte keine schlechte, kommen wir Liams Wunsch nach Aufmerksamkeit gerne nach.

Liam Gallaghers neuestes Opfer ist das seit Jahren naheliegendste, das selbst auch gerne austeilt: Bruder Noel Gallagher. In einem Interview mit Radio X verglich Liam ihn mit David Hasselhoff. Mit Blick auf ein Poster, das eine Kreuzfahrt mit „The Hoff“ bewirbt, kommentierte er: „An enhanced experience with David Hasselhoff. He’s more psychedelic than our kid“. Ein Seitenhieb auf Noel Gallagher, der für die anstehende Tour mit den High Flying Birds „Enhanced Experience“-Tickets für ziemlich viel Geld verkauft. Unnötig zu sagen, dass Liam auch für Noels neues Album WHO BUILT THE MOON? nicht allzu viele warme Worte übrig hat. Die Kollegen vom NME haben sie ausführlicher zusammengetragen.

Auf Twitter verriet Gallagher derweil, dass er seit Jahren versuche, Oasis, The Stone Roses und The Verve für ein gemeinsames Konzert auf die Bühne zu kriegen. Für kommenden Sommer kündigt er im gleichen Twitter-Verlauf „something big“ an – wahrscheinlich aber, dass eine Oasis-Reunion PLUS The Stone Roses und The Verve ein Wunschkonzert bleibt.

Stay tuned but I'm gonna round up the troops for something BIG nxt summer all are welcome as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 4, 2017

Und damit zur Musik: Liam Gallaghers Solodebüt AS YOU WERE erscheint am 6. Oktober, das dritte Album von Noel Gallagher’s High Flying Birds WHO BUILT THE MOON? folgt am 24. November.