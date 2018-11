BBC Radio 6 hat gewählt: Idles‘ „JOY AS AN ACT OF RESISTANCE“ ist das beste Album 2018

Foto: Erik Lorenz. All rights reserved.

Großbritanniens Radioinstitution für gute, alternative Musik – das BBC Radio 6 – hat seine zehn besten Alben des Jahres 2018 bekanntgegeben. Den Spitzenplatz belegen die Post-Hardcore-Punks von Idles mit ihrem Anti-Brexit-Anti-Männlichkeitsalbum JOY AS AN ACT OF RESISTANCE.

Im Interview mit musikexpress.de sprach Idles-Sänger Joe Talbot über die Themen, die JOY AS AN ACT OF RESISTANCE beherrschen und sagte:

„ Ich habe immer gedacht, dass die Plattform, die wir als Band haben, ein großartiger Weg ist, unserer Verantwortung als gute Menschen gerecht zu werden.“

BBC-Radiolegende Steve Lamacq spricht von JOY AS AN ACT OF RESISTANCE als eine „wirklich kraftvolle und doch schlaue Platte“, die „witzig, furios und frustiert zugleich“ sei.

Hinter Idles landete das texanische Trio Khruangbin mit seinem Album CON TODO EL MUNDO. ME-Autor Martin Pfnür vergab 5 von 6 Sternen und schrieb in seiner Rezension:

„Gesungen wird hier übrigens abermals nur selten, und wenn, dann nur im Hintergrund. Doch wer braucht schon Gesang, wenn das mit dem Singen auch eine Gitarre übernehmen kann?“

Die imaginäre Bronzemedaille geht an den Saxophonisten Kamasi Washington. Über dessen Album HEAVEN AND EARTH schrieb ME-Autor Frank Sawatzki:

„100 Fäuste für ein Jazz-Halleluja – der Tenorsaxofonist übertrifft sein Debüt in einem kollektiven Rauscherlebnis.“

Die komplette Top 10 des BBC Radio 6 hier im Überblick:

Idles – JOY AS AN ACT OF RESISTANCE Khruangbin – CON TODO EL MUNDO Kamasi Washington – HEAVEN AND EARTH Arctic Monkeys – TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO Low – DOUBLE NEGATIVE Gabe Gurnsey – PHYSICAL Beak> – >>> Sons Of Kemet – YOUR QUEEN IS A REPTILE The Orielles – SILVER DOLLAR MOMENT She Drew The Gun – REVOLUTION OF MIND

Die Jahresbestenliste des Musikexpress findet Ihr in unserer kommenden Heftausgabe, die am 13. Dezember erscheint.