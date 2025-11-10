Foo Fighters kündigen Deutschlandtour 2026 an – Termine und Supportbands

Josh Freese gesteht: Die Songs der Foo Fighters waren nicht sein Ding

Die „Take Cover Tour 2026“ führt Dave Grohl & Co. für zwei Termine im Sommer nach Deutschland. Hier alle Infos zu den Konzerten und dem Support.

Der Plan der Foo Fighters für das kommende Jahr steht: Die Band geht auf Europatour. Diese führt Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee und Ilan Rubin auch nach Deutschland. Zwei Gigs stehen in den warmen Monaten an – am 17. Juni in München und am 1. Juli in Berlin.

Foo Fighters live 2026: Deutschlandtermine im Überblick

17.06.2026 – München, Allianz Arena

01.07.2026 – Berlin, Olympiastadion

Support: Idles, Inhaler, Fat Dog und Otoboke Beaver

In München werden die Foo Fighters Inhaler und Otoboke Beaver als Support dabei haben.

Für die Hauptstadt sind andere Voracts eingeplant: Hier werden zunächst Fat Dog und anschließend die Idles auf der Bühne stehen.

Tickets für die „Take Cover Tour 2026“

Karten können ab Donnerstag, 13. November, ab 10 Uhr exklusiv über Eventim gekauft werden. Ab Freitag, 14. November, ebenfalls ab 10 Uhr, sind die Tickets ab 65,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Tour jetzt mit Ilan Rubin an den Drums

Mitte September 2025 gaben die Foo Fighters ihr erstes Konzert mit dem neuen Schlagzeuger Ilan Rubin. Der frühere Nine-Inch-Nails-Drummer stieß im Sommer zur Band, nachdem sich die Gruppe von Josh Freese getrennt hatte, der nach dem Tod des langjährigen Schlagzeugers Taylor Hawkins 2022 eingesprungen war.

Dave Grohl stellte Rubin beim Gig in Kalifornien von der Bühne aus mit den Worten vor:

„Alle anderen haben es schon gesagt, jetzt bekomme ich die Gelegenheit, es zu sagen: ‚Ladies and gentlemen, will you please welcome …‘ Der härteste Motherfucker von allen – Ilan Rubin spielt jetzt Schlagzeug bei den Foo Fighters. Es ist offiziell. Ihr könnt den Pass stempeln.“

Neue Musik bereits veröffentlicht

Anfang 2025 veröffentlichten die Foo Fighters erstmals neue Musik seit dem Album „But Here We Are“ von 2023: den neuen Track „Today’s Song“ und ein Cover des Minor-Threat-Klassikers „I Don’t Wanna Hear It“. Zuletzt folgte auch die Single „Asking For A Friend“.