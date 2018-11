Shames „SONGS OF PRAISE“ ist Rough Trades Album des Jahres 2018

Foto: UIG via Getty Images, PYMCA. All rights reserved.

Langsam aber sicher beginnt die Jahresrückblickszeit und damit auch die Phase, in der Medien und Plattenläden ihre besten Alben der vergangenen zwölf Monate küren. Ganz eilig hatte es der britische Plattenhändler Rough Trade, der seine Jahresbestenliste bereits am vergangenen Donnerstag veröffentlicht hat.

Auf den Spitzenplatz bei der ehemaligen Labelheimat der Smiths schafften es die Londoner (Post-)Punks Shame mit ihrem Debüt SONGS OF PRAISE. Auch im ME kam das Quintett, das sich im Umfeld der Fat White Family zusammenfand, sehr gut an. ME-Autor Dominik Sliskovic schrieb in seiner Rezension zu SONGS OF PRAISE:

„Shame entzünden einen überfälligen Hoffnungsfunken im UK-Punk. Mit Bands wie dieser wird der Glaube an musikalische Rebellion niemals enden.“

Auf dem zweiten Platz der Rough-Trade-Jahrescharts landete XL-Records-Boss Richard Russell mit seinem Projekt Everything Is Recorded und dem gleichnamigen Album. ME-Autor André Boße vergab 4,5 von 6 Sternen und erklärte den Aufbau des Albums wie folgt:

„Electronica funktioniert als Matratze, auf der sich genüsslich Jazz und Afrobeat, Soul und HipHop ausbreiten.“

Das Treppchen komplettieren Idles mit ihrem zweiten Album JOY AS AN ACT OF RESISTANCE. „Hochemotionaler, eloquenter, rasiermesserscharfer, treibender, niederschmetternder, lebens- und liebesbejahender Punk“ ist die Platte der Band um Sänger und Texter Joe Talbot für ME-Autor Mathias Scherer, der 5,5 von 6 Sternen in seiner Rezension vergab.

Rough Trades Top 20 findet Ihr hier im Überblick:

Shame – SONGS OF PRAISE Everything Is Recorded – EVERYTHING IS RECORDED Idles – JOY AS AN ACT OF RESISTANCE Khruangbin – CON TODO EL MUNDO Rolling Blackouts Coastal Fever – HOPE DOWNS Daniel Blumberg – MINUS Goat Girl – GOAT GIRL Mark Peters – INNERLAND Courtney Barnett – TELL ME HOW YOU REALLY FEEL Oh Sees – SMOTE REVERSER Let’s Eat Grandma – I’M ALL EARS Bodega – ENDLESS SCROLL Nils Frahm – ALL MELODY Amyl And The Sniffers – BIG ATTRACTION AND GIDDY UP Leon Vynehall – NOTHING IS STILL The Orielles – SILVER DOLLAR MOMENT Mastersystem – DANCE MUSIC Yves Tumor – SAFE IN THE HANDS OF LOVE Lump – LUMP Superorganism – SUPERORGANISM

