Beastie Boys: ILL COMMUNICATION wird 30 – Deluxe-Album angekündigt

1994 erschien ILL COMMUNICATION – jetzt wird das Album zum 30-jährigen Jubiläum erneut veröffentlicht.

Am Freitag (31. Mai) steht ein besonderer Geburtstag an. ILL COMMUNICATION von den Beastie Boys feiert 30-jähriges Jubiläum. Das vierte Studioalbum der Band wurde zum Inbegriff für Popkultur und wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Auch 30 Jahre später erfreut sich das Album großer Beliebtheit, der Song „Sabotage“ des Werks ist mit über 400.000.000 Streams das meistgehörte Lied der Band.

Dieser Geburtstag muss also gefeiert werden – das finden auch die Beastie Boys. Anlässlich des Jubiläums werden die verbliebenen Mitglieder eine 3LP-Deluxe-Version und Tape-Ausführung veröffentlichen.

Beastie Boys auf dem Cover als Wackelbild

Anlässlich des Ehrenjahres werden am 26. Juli gleich zwei besondere ILL COMMUNICATION-Tonträger auf den Markt kommen. So wird die Gruppe eine 3-LP-Deluxe-Edition des Werkes veröffentlichen, die eine seltene Version des Albums wieder aufleben lässt. Die lange vergriffene und von Fans und Sammler:innen hoch gehandelte Version von ILL COMMUNICATION wird jetzt in Form der Deluxe-Edition mit „Wackelbild“-Cover und einer dritten LP mit zwölf Bonustracks erhältlich sein (mit Raritäten wie einer Live-Version von „The Maestro“ vom 1992 erschienenen Album CHECK YOUR HEAD, „Mullet Head“ und zehn weiteren Remixes, B-Seiten und diversen Kuriositäten), die in einem stabilen Schuber untergebracht sind.

Ebenfalls lange nicht mehr erhältlich, doch ab dem 26. Juli wieder zu haben: die limitierte Tape-Edition der LP. In diesem Format wird das Album das erste Mal seit zehn Jahren wieder zu ergattern sein. Seit dem 31. Mai kann man die beiden Sondereditionen bereits auf der Website der Band vorbestellen.

Das ist die gesamte Tracklist der 3 LP Deluxe-Edition:

Disc 1

Sure Shot (Side A)

Tough Guy (Side A)

B-Boys Makin‘ With The Freak Freak (Side A)

Bobo On The Corner (Side A)

Root Down (Side A)

Sabotage (Side B)

Get It Together (Side B)

Sabrosa (Side B)

The Update (Side B)

Futterman’s Rule (Side B)

Disc 2

Alright Hear This (Side C)

Eugene’s Lament (Side C)

Flute Loop (Side C)

Do It (Side C)

Ricky’s Theme (Side C)

Heart Attack Man (Side D)

The Scoop (Side D)

Shambala (Side D)

Bodhisattva Vow (Side D)

Transitions (Side D)

Disc 3