Die Beastie Boys gibt es jetzt als Action-Figuren

„Listen all y’all, it’s a sabotage!“

Mit dieser repetitiven Zeile fraßen sich die Beastie Boys 1994 auch außerhalb der HipHop-Welt in die Synapsen ein. Ihre legendäre Single, erschienen auf ihrem vierten Album ILL COMMUNICATION, mitsamt ihres legendären Videos, machte aus einer mutmaßlichen Partytruppe endgültig eine der einflussreichsten und on top weißen Rapcrews dieses Planeten. So einflussreich, dass sich der Track neulich sogar auf dem RBB-Radiosender „Radio Eins“ in einer Liste der 100 besten Hard-Rock- und Heavy-Metal-Songs (!) wiederfand.

Im Videoclip parodierten die Beastie Boys unter Regie von Spike Jonze Cops aus den 70ern. In eben jenen Outfits sind Mike D, Ad Rock und MCA nun, fast 30 Jahre später, auch als Actionfiguren zu haben. Die Firma Super 7 hat sie am Montag auf Twitter vorgestellt:

You can’t stand it, you know we planned it! Beastie Boys “Sabotage” ReAction Figures are coming soon! Order now on https://t.co/4d9kFA3bDt! pic.twitter.com/knkaX7zO54 — Super7 (@super7store) August 22, 2022

Vorbestellungen sollen bereits möglich sein, ein Set aus allen drei Figuren soll 60 US-Dollar plus Versand kosten.

Dieses Jahr feierten die verbliebenen Beastie Boys – Rapper Adam „MCA“ Yauch starb am 4. Mai 2012 an den Folgen einer Krebserkrankung, die Band löste sich danach auf – das 30. Jubiläum ihres ebenfalls legendären Albums CHECK YOUR HEAD. Außerdem wurde eine Straßenecke in New York jüngst offiziell in Beastie Boys Square umbenannt. Es handelt sich dabei um die Ecke, die auch auf dem Cover ihres Albums PAUL’S BOUTIQUE zu sehen ist.