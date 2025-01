Begrapschte Diddy TV-Show-Kandidatin & drohte, Menschenfleisch zu essen?

„Es hat sich aufgestaut“: Eine „Making The Band“-Teilnehmerin beschuldigt Combs, sich unangemessen verhalten zu haben.

Dem Rapper und Produzenten wird vorgeworfen, beim Dreh des TV-Formats „Making The Band“ eine Kandidatin auf unpassende Weise angefasst zu haben und zudem einem Band-Teilnehmer angedroht zu haben, sein Fleisch zu essen. Weitere Drohungen von Sean „Diddy“ Combs sollen gefolgt sein.

„Wer sagt so etwas? Das ist verrückt“

Die neuen Beschuldigungen sind aufgrund der frisch via Peacock (der US-Streamingdienst ist bei uns nur mit VPN zu bekommen) veröffentlichen Doku „The Making of a Bad Boy“ an die Öffentlichkeit gelangt. In dem Dokumentarfilm kommt auch ein ehemaliges Mitglied von Da Band zu Wort – Sara Rivers. Sie war eine der sechs von Diddy persönlich ausgewählten Musikerinnen, die im Rahmen der von 2002 bis 2004 ausgestrahlten TV-Show „Making The Band“ zu sehen war und einen Vertrag bei Combs Bad Boy Records erhielt. In dem Zeitraum soll er sich Rivers und ihren Kollegen gegenüber unangemessen verhalten haben.

Ganz konkret erzählt sie im Doku-Interview: „Als er auf eines meiner Bandmitglieder sauer wurde, sagte er: ‚Du machst mich so wütend, dass ich dein Fleisch essen möchte.’ Und dann sagte er zu einem anderen meiner Bandmitglieder: ‚Du rollst mit den Augen, ich könnte einen Crack-Süchtigen holen und ihm 20 Dollar zahlen, damit er dir die Scheiße aus dem Leib prügelt.‘ Wer sagt so etwas? Das ist verrückt.“

„Ich fühlte mich eingeschüchtert“

Weiterhin wirft die inzwischen 47-Jährige Diddy vor, sie am Set betatscht zu haben: „Er hat mich an einer Stelle berührt, an der er es nicht hätte tun sollen. Das war unangemessen. Ich fühlte mich eingeschüchtert und dachte: ‚Oh mein Gott, was zum Teufel ist da gerade passiert?‘“

Zudem erklärte sie sich im Doku-Gespräch: „Ich bin auf jeden Fall nervös, weil ich so lange nichts gesagt habe und es sich angestaut hat. Es ist mir 20 Jahre lang durch den Kopf gegangen. Dies ist passiert, das ist passiert, das wurde gestoppt. Das ist psychisch anstrengend.“

Mit Da Band veröffentlichte sie 2003 das Album TOO HOT FOR TV. Doch viel weiter ging es nicht, denn Sara Rivers’ Gruppe wurde im Anschluss von Sean „Diddy“ Combs aufgelöst.

Diddys Anwaltsteam schmettert gegenüber „Variety“ die Behauptungen in der „The Making of a Bad Boy“-Doku als Lügen ab.

Was davor geschah

Seit dem 16. September sitzt Sean „Diddy“ Combs in Untersuchungshaft. Dem US-Star werden Missbrauch, Sexhandel, Prostitution und auch Erpressung vorgeworfen. FBI und SDNY ermitteln außerdem, ob der 55-Jährige sogenannte Sex-Partys (mit einer prominenten Gästeliste, Usher, Leonardo DiCaprio oder auch Justin Bieber inkludiert) initiierte, bei denen Drogen verkauft und Sexhandel vollzogen wurde. Schon zuvor, im März 2024, wurden Razzien auf seinen Anwesen aufgrund solcher Vorwürfe von der Polizei durchgeführt. In der Zeit haben sich immer mehr Klagen gegen Diddy angehäuft. Diddy hat über 30 Gerichtsverfahren am Hals.