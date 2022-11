The Neighbourhood: Drummer aufgrund sexueller Belästigung aus Band geworfen

Am Montag (14. November) haben The Neighbourhood öffentlich bekannt gegeben, dass ihr Drummer, Brandon Fried, die Band aufgrund sexueller Belästigung verlassen musste.

Grundlage dafür war ein Post der Musikerin María Zardoya, in dem sie über einen ihr widerfahrenen Übergriff Frieds schrieb.

Auf Twitter positionierte sich die Band am 13. November mit den Worten: „Wir sind Maria dankbar, dass sie sich gemeldet hat. Wir haben null Toleranz für jede Art von unangemessenem Verhalten gegenüber Frauen. Als Folge von Brandons Handlungen wird er nicht länger Mitglied von The Neighbourhood sein.“

We are grateful to Maria for coming forward. We have zero tolerance for any kind of inappropriate behavior towards women. As a result of Brandon’s actions, he will no longer be a member of The Neighbourhood.

Die betroffene Sängerin von The Marías reagierte auf das Statement und die ihr entgegengebrachte Solidarität: „Danke vielmals an alle, die ihre Unterstützung und Liebe geteilt haben. Ich schätze das sehr. Ich hoffe, dass alle Frauen, die solchen Scheiß auch erlebt haben, Frieden finden. Ich liebe euch.“

thank you so much to everyone who has shown their support and love, i appreciate it so much.

i hope all the women who have had shit like this happen to them find peace.

love u all

— The Marías (@themarias) November 14, 2022