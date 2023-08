Beirut kündigt Album HADSEL für November 2023

Die Platte kommt am 10. November heraus und liefert zwölf Tracks rund um Selbstzweifel und -heilung.

Am 10. November erscheint die neue Beirut-Platte HADSEL nach einer vierjährigen Pause – mit zwölf Tracks rund um Selbstzweifel und -heilung. Es ist das erste Album von Beirut, nachdem Zach Condon 2019 wegen Problemen am Hals frühzeitig seine Tour beenden musste. Verfasst wurde die LP während einer Zeit des Rückzugs, in der Condon in einer Hütte auf der norwegischen Insel Hadsel lebte und sich von seiner Umgebung inspirieren ließ.

„Während meiner Zeit in Hadsel arbeitete ich hart and der Musik, in einer Trance und blind durch meinen eigenen mentalen Zusammenbruch stolpernd, den ich seit ich ein Teenager war beiseite geschoben hatte. Er kam und ließ mich wie eine Glocke erklingen. Viele Dinge aus der Vergangenheit und der Gegenwart quälten mich, während sie Schönheit der Natur, die Nordlichter und die furchterregenden Stürme um mich herum ein beeindruckendes Schauspiel abspielten. Die wenigen Stunden Licht offenbarten die unfassbare Schönheit der Berge und Fjorde, und die stundenlange Dämmerungen erfüllten mich mit gedämpfter Aufregung. Ich würde gerne glauben, dass die Szenerie irgendwie in der Musik vorhanden ist“, heißt es von Zach Condon über HADSEL in der Pressemitteilung

Hört euch hier die Single „So Many Plans“ von Beiruts bevorstehenden Album HADSEL an:

Die vollständige Tracklist:

01. Hadsel

02. Arctic Forest

03. Baion

04. So Many Plans

05. Melbu

06. Stokmarknes

07. Island Life

08. Spillhaugen

09. January 18th

10. Süddeutsches Ton-Bild-Studio

11. The Tern

12. Regulatory