benno! mit 19 Jahren an der Chartsspitze: 7 Fakten zum Rapper

benno! zieht an Taylor Swift und Harry Styles in den Spotify Top 50 vorbei. Der Newcomer feiert mit „Love you anyway“ seinen größten Erfolg. Aber wer ist er?

Der 19-jährige Rapper benno! sorgt derzeit für Aufsehen. Mit seinem aktuellen Song „Love you anyway“ konnte er sich an die Spitze einer Chart-Liste setzen, in der auch große Namen vertreten sind.

Am 23. Januar brachte der Musiker seinen aktuellen Song „Love you anyway“ heraus. Nun konnte sich die Single auf Platz eins der Liste der Spotify Top 50 für Deutschland setzen. Dies postet der Newcomer sichtlich stolz in seiner Instagram-Story. Zudem zeigte er sich in einer Folgestory emotional und dankte seinen Fans: „Ich liebe euch über alles. Ihr seid die beste Familie, die es gibt. Das Gefühl, was ich gerade spüre, ist nicht in Worte zu fassen.“

Bemerkenswert ist, dass sich in der Liste auf der Streaming-Plattform auch große internationale Namen tummeln. So verdrängte der junge Künstler etwa Taylor Swift mit ihrer Single „The Fate of Ophelia“ aus den Top drei der Liste. Zudem büßte Zara Larsson, welche zuletzt mit viral ging, mit „Lush Life“ eine Platzierung ein. Auch Harry Styles‚ neue Single „Aperture“ konnte benno! hinter sich lassen. Aber wer ist er eignetlich?

Der Erfolg steht ihm gut

Dafür, dass er noch nicht lange Teil der Welt des Deutschraps ist, hat der Chart-Stürmer bereits eine Handvoll Erfolge vorzuweisen. benno! befindet sich nämlich nicht nur in der Spotify-Chart-Liste weit oben, sondern auch in den offiziellen deutschen Charts. Hier konnte er sich bereits mit mehreren Songs einreihen – mit zwei sogar in den Top 20. Zum einen mit seinem Song „Dein Mann Freestyle“, der am 20. Februar 2025 erschien. Die Single hielt sich 14 Wochen in den Charts, dabei für eine Woche auf Platz 18, der die höchste Platzierung des Songs darstellt.

Zudem veröffentlichte er gemeinsam mit Zah1de am 14. November 2025 den Song „Rede“. Dieser konnte sich auf Platz 20 für ebenfalls eine Woche festsetzen.

benno! im Fokus: 7 Fakten über den Newcomer

Bei seinen jüngsten Erfolgen kommt natürlich auch die Frage auf: Wer ist der 19-Jährige?

1. Nordrhein-Westfalen lässt grüßen

benno! wurde im Jahr 2007 in der kleinen Stadt Löhne (NRW) geboren. Hier wuchs er auch auf und unternahm seine ersten musikalischen Schritte. In der Pressemitteilung zu ihm heißt es: „2007 als Sohn eines Briten und einer Ostwestfälin geboren, wächst benno! – bürgerlich Ben Joseph Burrows – in der Kleinstadt Löhne bei Bielefeld auf. Seine Kindheit ist geprägt von Rückhalt und Vertrauen, allen voran durch seinen knapp zehn Jahre älteren Bruder, der heute sein Manager ist.“

2. Musik aus dem Kinderzimmer

Das Produzieren und Mixen brachte er sich selbst bei. Im Alter von 16 Jahren begann er damit, Musik in seinem Zimmer zu produzieren. Seinen ersten Song „Tokyo“ veröffentlichte er im Jahr 2023 und kurz darauf auch sein Debüt-Album „1of1“ im Jahr 2024 auf allen gängigen Streaming-Plattformen.

3. Arbeit statt Party

Der Rapper scheint stark auf seine Leidenschaft und Arbeit fokussiert zu sein. Andere Dinge stellt er hinten an, so erzählte er dem „WDR“ im Interview. „Wenn mich irgendwelche Leute fragen, ob ich auf irgendwelche Feiern gehen möchte oder so, da lehne ich dann eher dankend ab und bin dann lieber hier oben [in seinem Zimmer] und mach das halt, weil es schon auch meine Leidenschaft ist, kann man so sagen.“

4. Auf Erfolgskurs

Seine ersten Erfolge erzielte der Musiker im Jahr 2025 mit den bereits erwähnten Chart-Platzierungen von „Dein Mann Freestyle“ und „Rede“, aktuell sorgt er mit „Love you anyways“ für Furore.

5. Erste Tour steht an – mit ordentlich Live-Terminen überall

2026 steht auch seine erste Tournee an. Am 7. Mai wird er in Hannover im Musikzentrum auftreten, einen Tag später im Berliner Säälchen, gleich darauf geht es ins Hamburger Uebel & Gefährlich. Am 14. Mai steht benno! dann in Das Bett in Frankfurt am Main auf der Stage, am Folgetag Im Wizemann in Stuttgart. Seine Tour führt ihn im Anschluss nach München, wo er am 22. Mai die Backstage Halle bespielen wird, und als Finale hat er als Auftrittsort das Kölner Gloria Theater am 24. Mai gewählt.

Tickets für die „LUV NEEDS HATE TOUR 2026“ kosten um die 30 Euro.

6. Anerkennung aus der Szene

Für sein Schaffen erhielt er bereits Anerkennung aus der Szene. So kommentierte zum Beispiel die Deutsch-Rap-Größe Luciano unter seinen Instagram-Beiträgen und feierte ihn – wie so viele andere auch. Auch Shirin David findet Gefallen an dem Können von benno! – siehe hier mehr dazu.

7. UK-Inspiration

Seine musikalischen Vorbilder hat benno! aber vor allem in UK gefunden. So heißt es im Pressetext zu ihm: „Früh spürt benno!, dass ihm die Grenzen seiner Umgebung zu eng sind. Während andere zur freiwilligen Feuerwehr gehen, denkt er kosmopolitisch. Urban Fashion, US-Trap-Untergrund, britische Rap-Szene – inspiriert von Skepta und JME bringt er sich mithilfe von YouTube-Tutorials und Free Beats im Kinderzimmer und auf dem Dachboden seines Elternhauses selbst das Rappen und Recorden bei.“

