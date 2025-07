Benson Boone: Diese akrobatischen Höchstleistungen gab es in Berlin zu sehen

Auf dem Gelände des Berliner Olympiastadions zeigte Benson Boone am Sonntagabend, den 13. Juli, beim Lollapalooza Festival nicht nur sein musikalisches Können, sondern auch akrobatische Höchstleistungen.

Bereits 15 Sekunden nach Beginn seines ersten Songs „Sorry I’m Here For Someone Else“ führte der US-Sänger einen Salto aus – schließlich auch eine Sache, die man als sein Markenzeichen wahrnimmt. Aber dennoch: Obendrauf sprang er an einer Stelle mit Rückwärtsschraube vom Klavier und ein anderes Mal überschlug er sich seitwärts.

Das gab es zu hören

Sein rund einstündiger Auftritt in Berlin umfasste 13 Songs, darunter persönliche Highlights wie „Mr. Electric Blue“, den er seinem Vater widmete, und „In the Stars“, mit dem er an Verstorbene erinnerte. Dafür bat er das Publikum, die Handys auszuschalten. Beim finalen Song „Beautiful Things“ nahm er symbolisch seine Goldringe ab und übergab sie seinem Tourfotografen. Nach dem Konzert zeigte sich der US-Amerikaner publikumsnah, er lief die erste Reihe ab, klatschte mit Fans ab, machte Selfies und ließ sich umarmen. Ein letzter Salto beendete die Show, die vom Fan-Applaus begleitet wurde.

Dieser Auftritt des Musikers blieb im Gedächtnis:

Das alles macht der Boone

Man merkt also: Der 22-jährige Extremsportler, der auch Klippenspringen und Mountainbiken zu seinen Hobbys zählt, ist somit für energiegeladene Performances bekannt.

Was man sonst noch über Benson Boone weiß: Sein Track „Beautiful Things“ katapultierte ihn 2024 weltweit in die Charts und machte ihn zum Shootingstar. Beim Coachella Festival im April 2025 trat er außerdem gemeinsam mit Queen-Gitarrist Brian May auf und interpretierte so den Klassiker „Bohemian Rhapsody“ auf seine Weise. Optisch erinnerte er mit seinem markanten Schnauzbart und den auffälligen Schneidezähnen dabei sogar ein wenig an den 1991 verstorbenen Queen-Frontmann Freddie Mercury.

Woher man Boone kennt? Bevor Benson Boone seinen Durchbruch feierte, nahm er 2021 an der US-Castingshow „American Idol“ teil. Obwohl er es nur bis in die Top 24 schaffte, war sein Ausstieg eine bewusste Entscheidung, die von Jurorin Katy Perry als „beste, die er jemals getroffen hat“ gelobt wurde.

Mehr zum Lollapalooza

Neben Boone standen am zweiten Tag des Lollapalooza Festivals auch deutschsprachige Rockbands wie Juli („Perfekte Welle“) sowie K-Pop-Star J-Hope („Killin‘ It Girl“) auf der Bühne. Insgesamt kamen laut Veranstalter:innen an den beiden Tagen (12. und 13. Juli) jeweils rund 60.000 Besucher:innen zum Festival.