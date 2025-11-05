Benson Boone holt Brian May auf die Bühne in London

50 Jahre A NIGHT AT THE OPERA: Das Meisterwerk, das Queen unsterblich machte

Benson Boone überrascht Fans in der O2 Arena: Gemeinsam mit Queen-Gitarrist Brian May spielt er „Bohemian Rhapsody“ und seinen Hit „Beautiful Things“.

US-Popstar Benson Boone hat am 4. November beim zweiten von drei Konzerten in der Londoner O2 Arena erneut Queen-Gitarrist Brian May auf die Bühne eingeladen. Zusammen performten sie „Bohemian Rhapsody“ und Boones Welthit „Beautiful Things“. Boone eröffnete den Auftritt von „Bohemian Rhapsody“ am Klavier, bevor May überraschend erschien, um das ikonische Gitarrensolo zu spielen. Das Konzert war Teil einer fortlaufenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Musikern.

Wiedergutmachung nach Coachella

Unter tosendem Applaus betrat May die Bühne, worauf Boone die Menge mit den Worten lobte: „So sollte ein Publikum klingen, wenn es Brian May sieht!“ Die Bemerkung galt als deutliche Spitze gegen das Publikum des Coachella-Festivals, das May bei seinem Gastauftritt während Boones Set am 11. Aprils nur verhalten empfangen hatte.

Mash-up-Video mit Brian May als Rapper

Nach der Show veröffentlichte Boone auf TikTok ein Video, in dem er und May Rücken an Rücken stehen, um den viralen Mash-up-Trend aus „What’s Up“, dem 1993er-Hit der 4 Non Blondes, und „Beez In The Trap“ von Nicki Minaj nachzustellen. Boone bewegt dabei die Lippen zum Refrain des Pop-Grunge-Klassikers, während der 78-jährige May die Minaj-Zeilen gibt: „Bitches ain’t shit and they ain’t saying nothing/A hundred mothafuckas can’t tell me nothing.“

Der Mash-up-Remix wurde erstmals im August 2025 vom TikTok-Nutzer @dj.auxlord veröffentlicht und entwickelte sich im Herbst zu einem viralen Phänomen. Über 700.000 Clips nutzten den Sound, darunter Beiträge zahlreicher Prominenter wie Jennifer Lopez und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai.

Boone bald in Deutschland

Nach einem weiteren Konzert in London am heutigen Mittwoch, 5. November, führt Boones „American Heart World Tour“ ihn am 7. November für eine einzige Deutschland-Show in die Kölner Lanxess Arena.

May liebt Überraschungs-Gigs

Erst am 17. Oktober trat May beim Finale der Neuauflage des Musicals „We Will Rock You“ in Stuttgart auf und begeisterte das Publikum mit seinen Gitarrenparts bei „Bohemian Rhapsody“. Es war bereits sein 70. Gastauftritt bei dem Musical; Queen-Schlagzeuger Roger Taylor war bislang 16-mal beteiligt.