Brian May weint wegen Aerosmiths Bühnen-Aus

Das plötzliche Ende von Aerosmith Bühnenkarriere rührt Brian May zu Tränen. Hier mehr zu seinen emotionalen Worten an die Band.

Die Nachricht vom endgültigen Live-Rücktritt von Aerosmith erschütterte zuletzt die Musikwelt. Jetzt hat sich auch Queen-Gitarrist Brian May zu Wort gemeldet und sich auf emotionale Weise in einem Instagram-Post an Aerosmith gerichtet, nachdem die Band ihre Tourneen aufgrund von Steven Tylers Gesangsverletzung eingestellt hat.

Brian May: „Aerosmiths Musik wird weiterleben“

Brian May drückte seine Bewunderung und Trauer in den Socials wie folgt aus: „Das hat mir eine Träne in die Augen getrieben. Aerosmith waren ein wichtiger Teil meines Lebens, wie auch für Millionen anderer Rockfans. Steve Tyler gehört zu den größten Sängern und Frontmännern aller Zeiten – und es bricht mir das Herz, dass seine außergewöhnliche Stimme so beschädigt wurde. Wir alle senden unsere Liebe und Gebete für deine Genesung, Steve.“

May hob außerdem die bemerkenswerte Karriere von Aerosmith hervor und betonte die Bedeutung ihrer Musik. „Die Karriere von Aerosmith ist wirklich etwas, das man für immer feiern kann. Alle Dinge müssen vergehen – aber die inspirierende Arbeit von Aerosmith wird weiterleben – zusammen mit den Erinnerungen an eine der großartigsten Bands, die jemals auf einer Bühne gestanden haben.“

Queen und Aerosmith standen sogar schon einmal zusammen auf der Bühne, als sie beide als Vorbands für Mott The Hoople am 1. Mai 1974 in der Farm Arena in Pennsylvania auftraten. Damals waren beide Bands noch am Anfang ihrer Karrieren und weit entfernt von dem Ruhm, der sie später erwarten sollte.

Ein Streit zwischen Freddie Mercury und Steven Tyler über die Auftrittsreihenfolge ging in die Geschichte ein, während sich die Gitarristen Brian May und Joe Perry hinter der Bühne anfreundeten. May erinnert sich: „Joe brachte eine Flasche Jack Daniel’s Whisky, und wir wurden richtig, richtig ‚entspannt‘. Wir waren so betrunken, dass wir kaum laufen konnten, als der Streit zu Ende war. Seitdem sind wir Freunde!“

Aerosmiths Rücktritt bewegt die Rockwelt

Nicht nur Queen, auch viele andere Wegbegleiter:innen und Bands, die von Aerosmith inspiriert wurden, äußerten ihre Trauer und Dankbarkeit. Slash, der Gitarrist von Guns N‘ Roses, schrieb auf Instagram: „Ohne diese Band wäre nichts von dem, was wir machen, möglich gewesen.“ Tracii Guns, Gitarrist der L.A. Guns und ehemaliges Mitglied von Guns N‘ Roses, teilte ebenfalls seine Gedanken: „Ich liebe euch, Aerosmith. Danke, dass ich, seit ich ein Teenager war, zu euren Platten jammen durfte. Danke für die Inspiration und die Erinnerungen.“

Die Band hatte am vergangenen Freitag (2. August 2024) bekanntgegeben, dass sie sich vom Tournee-Leben zurückziehen werden, da sich Tyler nicht von seiner Stimmbandverletzung und dem Kehlkopfbruch erholen kann, die er sich bei einer Show im September 2023 zugezogen hatte. Die geplante Abschiedstour für September 2024 wird nun nicht mehr stattfinden.

Die US-Rockband, die seit den 70er-Jahren auf den Bühnen dieser Welt steht, hatte ihre Abschiedstournee ursprünglich verschoben, um Tyler Zeit zur Erholung zu geben. Die Gruppe wollte sich mit Konzerten in den USA und Kanada von ihren Fans verabschieden, doch die irreparable Verletzung macht dies unmöglich. Tyler selbst erklärte in einem Statement: „Wir wollten euch immer umhauen, wenn wir auftreten. Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie kein anderes. Doch leider ist inzwischen klar, dass eine vollständige Genesung nicht möglich ist.“