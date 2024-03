Benson Boone veröffentlicht „Slow It Down“ und kündigt Debütalbum an

Das Album mit 15 Tracks soll bereits am 05. April erscheinen.

Der 21-jährige Benson Boone ist gerade am Durchstarten. Mit seinem Hit „Beautiful Things“ hält sich der US-Amerikaner seit vier Wochen auf der Nummer eins der Charts – und das in mehreren Ländern. Kurz darauf kündigte er seine erste Welttournee an, die nach ein paar Minuten restlos ausverkauft war. Nun veröffentlicht Boone die Single „Slow It Down“ und nutzt diesen Moment, um sein Debütalbum zu verkünden.

Seine erste Platte FIREWORKS & ROLLERBLADES soll bereits am 05. April erhältlich sein. Die Neuigkeiten teilt der Sänger direkt mit der Tracklist auf seinem Instagram-Account. Dort schreibt er über sein kommendes Album: „Mein bisher größter Erfolg.“ So können sich Fans nach seinen zwei EPs auf 15 Songs von Benson Boone freuen.

Hier zur Album-Ankündigung:

Hier zum Musikvideo von „Slow It Down“:

Benson Boone live in Deutschland

