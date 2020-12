Bestätigt: Harrison Ford kehrt ein letztes Mal in „Indiana Jones 5“ zurück

Foto: Lucasfilm Ltd.. All rights reserved.

78 Jahre ist er alt, doch der Hut und die Peitsche sitzen noch immer: Hollywood-Schauspieler Harrison Ford hat offiziell bestätigt, dass er ein weiteres – und damit letztes Mal – in seine ikonische Rolle als Indiana Jones schlüpfen wird. Der fünfte Teil des Abenteuer-Franchises soll im Juli 2022 erscheinen und im kommenden Frühjahr in Produktion gehen, heißt es von Seiten Disneys und dem US-Newsportal „Deadline“. Die frohe Botschaft wurde am Donnerstag, den 10. Dezember 2020 im Zuge des „Disney Investor Day“ verkündet, bei dem der Filmkonzern alle nächsten geplanten Projekte vorgestellt hat.

Auf der offiziellen Twitter-Seite von Disney heißt es demnach: „Lucasfilm ist in der Vorproduktion für den nächsten Teil von Indiana Jones. Am Ruder ist James Mangold, Regisseur von ‚Le Mans 66 – Gegen jede Chance‘, und Indy selbst, Harrison Ford, wird zurück sein, um die Reise seiner ikonischen Figur fortzusetzen. Das Abenteuer erscheint im Juli 2022.“

Es wird das fünfte Mal sein, dass Ford in die Rolle des abenteuerlustigen Archäologie-Professors schlüpfen wird: Im Jahr 1981 erschien der erste Teil „Jäger des verlorenen Schatzes“, gefolgt von „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984), „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“, sowie der Nachzügler „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ aus dem Jahr 2008. Dass irgendjemand anderes als Harrison Ford Indy spielen könne, hatte Produzent Frank Marshall bereits vor Monaten entschieden abgewiesen. So meinte er gegenüber „Den of Geek“: „Wir arbeiten an dem Drehbuch. Es wird nur einen Indiana Jones geben, und das ist Harrison Ford.“

Bei dem „Disney Investor Day“ kamen einige spannende Neuigkeiten ans Licht: So plant der Megakonzern in den Folgejahren ungefähr zehn neue Marvel-Serien, ein Dutzend „Star Wars“-Serien und 15 Animations-, Pixar- und Live-Action-Serien. Ein Highlight dabei ist der geplante „Star Wars“-Film „Rogue Squandron“ von Patty Jenkins – der erste „Star Wars“-Film, bei dem eine Frau Regie führen wird. Zudem soll Schauspieler Hayden Christensen in der Disney+ Serie „Obi-Wan“ als Anakin Skywalker/Darth Vader zurückkehren. Was Disney-Fans noch alles an Projekten erwarten können, erfahrt Ihr hier.