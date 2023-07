Tom Cruise: „Ich drehe auch noch mit 80 Jahren ‚Mission: Impossible‘“

Der Hollywood-Star nimmt sich Harrison Ford und dessen berühmte India-Jones-Rolle als Vorbild.

Diesen Sommer erscheint mit „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1“ der mittlerweile siebte Teil der Action-Reihe in den Kinos. Und Hauptdarsteller Tom Cruise scheint auch noch nicht vorzuhaben, das Franchise an den Nagel zu hängen. Wenn es nach ihm ginge, spielt er auch noch mit 80 Jahren die Rolle des wagemutigen Agenten Ethan Hunt.

Tom Cruise wie Harrison Ford noch im „hohen Alter“ als Action-Star?

Cruise, der erst am 3. Juli 61 Jahre alt wurde, ist gerade für den neuesten Blockbuster der „Mission: Impossible“-Reihe auf großer Promo-Tour. Gegenüber der australischen „The Sydney Herald“ verriet der Schauspieler, dass er noch lange nicht vorhabe, das Action-Genre zu verlassen. Als Vorbild nimmt er sich dabei Harrison Ford, der mit 80 Jahren ein fünftes Mal in die ikonische Rolle des Indiana Jones in „Das Rad des Schicksals“ schlüpfte.

„Harrison Ford ist eine Legende; ich hoffe, ich kann so weitermachen“, schwärmte Cruise über den ehemaligen „Star Wars“-Darsteller. „Ich habe noch 20 Jahre zu ihm aufzuholen. Ich hoffe, ich kann noch ‚Mission: Impossible‘-Filme drehen, wenn ich seinem Alter bin.“

Eine Gemeinsamkeit verbindet die zwei Hollywood-Größen bereits: ihre Tendenz, sich bei Actionszenen zu verletzen. Tom Cruise ist bekannt dafür, fast alle seine Stunts nach wie vor selbst zu machen. In „Fallout“, dem vorherigen Teil der „M:I“-Reihe, brach sich Cruise bei den Dreharbeiten den Knöchel, als er von einem Hausdach auf das nächste sprang. Auch Harrison Ford zog sich eine Verletzung beim fünften „Indy“-Film zu. Der Dreh müsste für einige Zeit unterbrochen werden, da sich Ford bei einem Stunt an der Schulter verletzte.

Wie ernst es Tom Cruise mit dem „M:I“-Franchise ist, bewies eine Tonaufnahme vom Set von „Dead Reckoning Part 1“. Während der Dreharbeiten im Jahr 2020 brüllte er einige Crew-Mitglieder an, da diese sich mutmaßlich nicht an die Corona-Auflagen hielten.

„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1“ läuft am 12. Juli in den deutschen Kinos an. Neben Tom Cruise sind u.a. auch Rebecca Ferguson („Dune“), Hayley Atwell („Captain America“) und Simon Pegg („Shaun of the Dead“) in dem Actionfilm zu sehen.