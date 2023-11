Beyoncé könnte nächste Residency-Künstlerin im MSG Sphere werden

Angeblich soll sie bereits mit Vorstandsvorsitzenden im Gespräch sein, um „U2: UV Achtung Baby“ abzulösen.

Nachdem Beyoncé ihre „Renaissance Tour“ im Oktober beendete, sind wohl bereits weitere Live-Shows im Planung. Die Künstlerin könnte nach U2 den nächsten „MSG Sphere“-Aufenthalt ergattern. Gespräche mit Verantwortlichen vor Ort finden angeblich schon statt, eine Bühnen-Show für rund 9,2 Millionen Dollar soll geplant sein.

Nachfolge-Resident für U2 gesichert?

Die „New York Post“ berichtet ebenfalls, dass die 42-Jährige bereits mit ihrer Managerin und Mutter Tina Knowles und ihrem Mann Jay-Z vor Ort gewesen sei, um sich umzusehen. Falls Beyoncé einen Residenz-Platz in der begehrten Konzerthalle bekommt, wird dieser auf die „U2: UV Achtung Baby“-Shows von U2 folgen. Bis Februar 2024 haben die Iren gerade ihren Aufenthalt in Las Vegas verlängert.

Außer Beyoncé waren noch weitere hochkarätige Musiker:innen im Gespräch für die MSG Sphere, unter anderem wären wohl Bon Jovi, Paul McCartney und Lady Gaga in Betracht gezogen worden. Beyoncé könnte der Location, die gerade einen Quartalsverlust von 92,2 Millionen Euro einstecken musste, wohl einen guten Schub in die richtige Richtung geben. Ihre vergangene Tour, war in kürzester Zeit ausverkauft und sogar für Plätze mit schlechter Sicht wurden mehrere hundert Euro gezahlt.

U2 performen „With Or Without You“ live: