Beyoncé: Neuer Trailer zum Film „Renaissance“

Zu Thanksgiving veröffentlicht Beyoncé einen neuen Trailer zum Konzertfilm „Renaissance“

Mit ihrem neuen Trailer zum „Renaissance“-Film zeigt Beyoncé, dass wir einen intimen Blick in ihr Privatleben hinter der Bühne erwarten können. Während die vorherigen Trailer die Tour an sich und Beyoncés‘ Position in einer männerdominierten Branche thematisieren, zeigt der neue Clip ihre Rolle als Mutter. Fans können sehen, wie ihre jüngste Tochter Rumi sie Backstage filmt oder die Sängerin über ihre Karriere und das Muttersein spricht. Im Off sagt sie: „Zeit ist mein größtes Hindernis. Es ist unmöglich, nicht zu erkennen, wie schnell es geht, wenn man durch die Augen seiner Kinder schaut.“

Der Film soll laut US-Medien noch in diesem Jahr, ab 1. Dezember 2023 in die Kinos kommen. Darin sollen unter anderem Konzertmitschnitte zweier Auftritte in ihrer Heimatstadt Houston sowie Hintergründe zu der Entstehung des Albums enthalten sein. Der aktuell veröffentlichte Trailer ist laut „NME“ der letzte vor der Premiere im Dezember.

Mehr über Beyoncé und die „Renaissance World Tour“

Von Mai bis September 2023 war der US-Superstar auf Welttour. Bis zum 27. September hat sie mit ihrer spektakulären Bühnenshow insgesamt 56 Konzerte in Nordamerika und Europa absolviert. In Deutschland war Beyoncé im Juni 2023 für drei Konzerte zu sehen.