Jay-Z überrascht bei Beyoncé-Konzert: Botschaft gegen Kanye West

Jay-Z hat bei einem Gig seiner Frau Beyoncé in Paris am Sonntagabend (22. Juni) für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam traten die Megastars im Stade de France auf – es war das erste Mal seit sieben Jahren, dass sie gemeinsam auf der Bühne standen.

Das Live-Statement gegen Kanye West

Besonders überraschend an der Show von Beyoncé war, dass Jay-Z während des Songs „Crazy in Love“ plötzlich die Bühne betrat, um seinen Part zu rappen. Später performten sie zusammen eine Version von „Drunk in Love“, wobei Jay-Z auch einen seiner eigenen Songs live präsentierte. Dabei änderte er die Zeile in „N***** in Paris“, die ursprünglich eine Anspielung auf Kanye West war, und ersetzte den Namen durch Beyoncé. Viele Fans bemerkten diese Änderung und interpretierten sie in den sozialen Medien als ein Statement gegen und ein Abwenden von Kanye West, so „Daily Mail“.

Seht hier Jay-Z und Beyoncé live in der französischen Hauptstadt:

Was war geschehen?

Diese wäre keine unwahrscheinliche Sache seitens Jay-Z. Denn Ye hatte zuvor mit sehr beleidigenden Kommentaren über die Kinder des Paares für Stress gesorgt. Seine Äußerungen auf der Plattform X hatten Beyoncé und Jay-Z tief getroffen, vor allem wegen der Wortwahl. Obwohl West den Beitrag später löschte, erklärte er, das nur getan zu haben, um einer Plattform-Verbannung aus dem Weg – also nicht aus Einsicht. Die Musiker:innen erwogen Berichten zufolge gar rechtliche Schritte, wollte aber vor allem ihre Kinder vor solchen Angriffen in den Socials in Schutz nehmen.

Ye macht sich keine Freunde

Die Beziehung zwischen Jay-Z und Kanye West ist wohl endgültig zerbrochen. Früher feierten sie gemeinsam Erfolge wie „Watch the Throne“, doch Wests kontroverses Verhalten hat die Freundschaft schwer belastet und schließlich unmöglich gemacht.