Bill Cosby äußert sich zum Tod von Malcolm-Jamal Warner

Der Schauspieler Malcolm-Jamal Warner verstarb am Sonntag (20. Juli) im Alter von 54 Jahren nach einem Unfall beim Schwimmen in Costa Rica. Nun hat sich Bill Cosby – Warners Serien-Vater in „The Cosby Show“ – zu Wort gemeldet.

Er war ein „sehr geliebter Freund“

In einem Telefonat mit der CBS-Korrespondentin Jericka Duncan spricht Bill Cosby über seinen verstorbenen Schauspielkollegen. „Er hatte nie Angst davor, sich in sein Zimmer zurückzuziehen und zu lernen“, sagt Cosby. „Er kannte seinen Text und fühlte sich wohl – selbst mit den wachsenden Herausforderungen, ein Teenager zu sein.“

Das letzte Mal geredet habe Cosby mit ihm vor drei Monaten. „Was wir damals besprochen haben, war etwas, worauf er sehr stolz war. Er hatte ein Konzert in Minnesota mit einem Sinfonieorchester gegeben, und es gab ein Stück, das er selbst geschrieben hatte.“

Gemeint ist hier Warners „Art in Motion“-Konzert mit dem Minnesota Orchestra zum Juneteenth (ein Gedenktag am 19. Juni in den USA). „Er war sehr stolz auf das, was er gemacht und gesagt hatte“, erzählt Cosby. Zudem habe er mit Phylicia Rashad – Cosbys Serien-Ehefrau in der Show – über den Verlust gesprochen. „Wir haben uns am Telefon gegenseitig Trost gespendet wegen eines uns sehr geliebten Freundes.“

Bill Cosby: Karriere und Kontroversen

Malcolm-Jamal Warner verkörperte als Theodore Huxtable den Sohn von Heathcliff Huxtable in der Sitcom „The Cosby Show“. Die Serie handelt von einer wohlhabenden afroamerikanischen Familie und feierte große Erfolge beim US-Sender NBC.

Allerdings wurde sie auf mehreren Sendern nicht mehr ausgestrahlt, nachdem gegen Bill Cosby Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs bekannt wurden. Der heute 88-Jährige wurde 2018 wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe verurteilt. 2021 hob ein Gericht das Urteil jedoch wieder auf und Cosby wurde freigelassen. 2022 wurde er erneut verurteilt, diesmal jedoch nur zu einer Schadenersatzzahlung, da die Tat zu diesem Zeitpunkt bereits verjährt war.