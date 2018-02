Bill Cosbys Tochter Ensa ist tot

Lange Zeit hat Ensa Cosby mit ihrer Gesundheit gekämpft, nun ist die 44-Jährige gestorben. Die Tochter des Comedians Bill Cosby, 80, der sich ab April wieder vor Gericht verantworten muss, wartete vergeblich auf eine Lebertransplantation.

Wie ein Sprecher der Familie Cosby der dpa mitteilte, erlag Ensa, die in der berühmten „Bill Cosby Show“ nur einen Mini-Auftritt hatte, schlussendlich einem Nierenleiden.

Ensa ist nicht das erste Kind, das Cosby verliert: 1997 wurde sein Sohn Ennis erschossen, insgesamt zeugte Cosby mit seiner Ehefrau Camille fünf Kinder.

Bill Cosby's daughter Ensa dies at 44 of renal disease, a spokesman for the family says https://t.co/aFWx5o8qbT pic.twitter.com/kXl8cWO9kY

— CNN Breaking News (@cnnbrk) February 26, 2018