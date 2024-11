Darum machen Coldplay mit Ralph Macchio gemeinsame Sache

Wer einen Song mit dem Titel „The Karate Kid“ veröffentlicht, muss die Sache natürlich auch im dazugehörigen Musikvideo weiter durchziehen.

Als Daniel LaRusso wurde er zum Teenie-Idol der 1980er, nun, rund 40 Jahre nach dem ersten „Karate Kid“-Filmrelease ist der Schauspieler Ralph Macchio in einem Coldplay-Musikvideo zu sehen, das den Titel „The Karate Kid“ trägt. Einfach nur logisch. Denn wer würde schon ablehnen, wenn die Band mit so einem Angebot um die Ecke kommt …

Ralph Macchio ist Fan des Songs

Tatsächlich kam die Band um Chris Martin überhaupt erst auf die Idee, sich mit dem Original-LaRusoo-Darsteller zusammen zu tun, als dieser laut „Billboard“ öffentlich verkündete, er würde „The Karate Kid“ für einen „wunderschönen Track“ halten. Darauf juckte es den Briten in den Fingern und sie meldeten sich bei dem Mimen.

Der 63-Jährige war sofort an Bord. „Wenn Chris Martin bei dir auf FaceTime auftaucht und dich bittet, ein Video zu einem Song zu drehen, den ich sehr emotional und ergreifend finde und der von einem Film inspiriert ist, den ich vor über 40 Jahren gedreht habe, dann gab es nur eine Antwort“, so Ralph Macchio zu den Anfängen.

Nun tritt er in dem Clip als heruntergekommener Straßenmusiker auf. Ansonsten wurde auch während eines Coldplay-Gigs gefilmt. Die Dreharbeiten zum Video fanden generell Down Under statt. Macchio dazu laut „Billboard“: „Die Gelegenheit, Coldplay in Australien bei einer ihrer legendären Liveshows zu begleiten und an diesem Musikvideo mitzuarbeiten, war ein absoluter Höhepunkt in meiner Karriere. Die Synergie mit Chris, der Band und unserem Regisseur Chris Candy war die reinste, die ich je erlebt habe. Ich freue mich darauf, dieses Video mit der Welt zu teilen.“

Mehr zum „The Karate Kid“-Clip

Das Video beginnt damit, dass Ralph Macchio seine Straßenmusiker-Ausrüstung in einen Park schleppt, wo er ein „Shine On“-Schild sowie einige Stofftiere aufstellt, um sich dann ans Keyboard zu setzen und die Ballade zu intonieren. Die Menschen ignorieren in entweder oder lachen etwas, jedoch ohne stehen zu bleiben. Um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, geht er zum Stepptanz über.

Nach einem Szenenwechsel und einem ergatterten Coldplay-Konzertticket ist der Schauspieler mit einem Schild, auf dem „Let Me Help“ geschrieben steht, in der Menge der Show zu sehen. Das ist der Moment, in dem Chris Martin mitten bei dem Gig scheinbar mit Stimmproblemen zu kämpfen hat und froh ist, dass letztlich der Straßenmusiker zur Hilfe eilen kann.

Zum „The Karate Kid“-Video:

Chris Martin und Ralph Macchio schütteln sich im Video anschließend herzlich die Hand, letzterer ist dann am Mikrofon, während Martin am Keyboard in die Tasten haut. Eine runde Story.