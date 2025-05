Billie Eilish live in Berlin: Setlist, Fotos und Videos der Show

Auf dieses Konzert haben 17.000 Fans hingefiebert: Am 9. Mai trat Billie Eilish in der Uber Arena in Berlin auf – sechs Jahre nach ihrem gefeierten Auftritt beim Lollapalooza Festival am Olympiastadion.

Schon beim Support-Act war die Spannung groß

Bevor Billie Eilish die Bühne betrat, gab es schon einen Music-Act, der den Abend einläutete. Tom Odell trat als Support auf.

Gegen 20 Uhr ist dann passiert, was zu erwarten war: Die Zuschauer in der Uber Arena rasteten beim Anblick von Billie Eilish komplett aus.

Und die Sängerin scheint die Glorifizierung ihrer Person mit Demut und Geduld anzunehmen. Sie ließ den Fans einfach ihren Moment, um sich auszuschreien und drehte sich auf der Bühne in alle Richtungen, damit jeder einen guten Blick auf sie erhaschen konnte.

Statt die Fans mit platten Storys über Berliner Currywurst zu langweilen, sprach Billie Eilish über ihre eigenen Erfahrungen mit der Stadt – und über die Billie-Wall an der East-Side-Mall, die zum Pilgerort geworden ist.

Eines der größten Highlights des Abends dürfte das Coldplay-Cover von „Fix You“ gewesen sein. Im Netz häufen sich die Kommentare und Videos zu dem bewegenden Moment im Set. In den Clips ist sogar zu hören, wie einige Fans lauthals schluchzen und dabei mitsingen.

Billie Eilish live in Berlin: Die Setlist

Zu den Songs, die es auf die Setlist schafften, gehörte neben „Bad Guy“, „What Was I Made For“ und „Lunch“ auch „Everything I wanted“:

CHIHIRO

LUNCH

NDA

Therefore I Am

WILDFLOWER

when the party’s over

THE DINER

ilomilo

bad guy

THE GREATEST

Your Power

SKINNY

Fix You (Coldplay-Cover)

bury a friend

Oxytocin

Guess (Charli xcx Cover)

everything i wanted

lovely / BLUE / ocean eyes

L’AMOUR DE MA VIE

What Was I Made For?