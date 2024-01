Mit dem 2019er Song als Intro hat die Serie eine „starke Hymne, einen Showstopper“ gefunden, so die Showrunnerin.

Am 14. Januar ist die neue Staffel der HBO-Serie „True Detective: Night Country“ angelaufen und mit dabei ist ein Titeltrack von niemand Geringeres als Billie Eilish. Die 22-Jährige steuerte ihren 2019er-Hit „bury a friend“ zu der Anthologie-Serie bei und verleiht dem Stück damit frischen Wind.

Weiterer Erfolg für Eilishs Song

Der Song stammt von Eilishs Debüt-Album WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? und erhielt bereits zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen. Auch in einigen filmischen Werken tauchte „bury a friend“ bereits auf – darunter „The Society“, „Big Mouth“ und „Swim 2“. In den Trailern zu „Madame Web“ und „Night Swim“ fand der Song ebenfalls Verwendung. Jetzt erreicht das Lied seinen nächsten Meilenstein als Titelmusik zu „True Detective“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie es dazu kam und warum der Intro-Track wie gemacht für die Serie ist, erklärte Issa López, die Showrunnerin dieser Staffel, in einem Interview mit „Business Insider“: „Ich wusste, dass die Serie eine starke Hymne braucht, einen Showstopper, ganz ehrlich. Als wir an den Titeln arbeiteten, habe ich verschiedene Dinge ausprobiert, und dann wurde mir klar, dass der Text dieses Liedes wie für die Serie geschrieben zu sein scheint. Es ist verrückt. Er handelt von einer Zunge, vom Begraben eines Freundes. Es schien, als wäre er für die Serie gemacht worden. Also haben wir es ausprobiert, und es hat einfach gepasst, es sollte sein“, führte sie aus.

Seht hier den aktuellen Vorspann zu „True Detective: Night Country“ mit „bury a friend“ von Billie Eilish: