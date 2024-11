Studie: Sabrina Carpenter & Swift wurden 2024 am meisten auf Spotify gestreamt

Das Lied, das besonders häufig angeklickt wurde: Carpenters „Espresso“. Das Top-Album kommt von Taylor Swift.

Eine neue Studie hat die in diesem Jahr am meisten gestreamten Songs und Alben auf Spotify ermittelt. Diese Analyse gibt noch vor dem alljährlichen Spotify-Wrapped einen Einblick in die Musikwelt 2024.

Sabrina Carpenter in Dauerschleife; Bensoon Boone und Eilish auch viel gehört

Laut der „SlotsCalendar“-Studie führt Sabrina Carpenter die Rangliste mit ihrem Song „Espresso“ mit 1,6 Milliarden Streams auf Spotify an. Dieser Song brachte der Plattform wohl rund 4,8 Millionen Pfund (circa 5,8 Millionen Euro) ein. Die Datenerhebung erfolgte mithilfe der Musikdaten-Website „Kworb“. Sie untersuchten die Daten der 50 meistgestreamten Songs auf Spotify. Zur Berechnung der Lizenzgebühren für jedes Lied nahm man als Grundlage einen Stream-Gewinn von je 0,003 Pfund (rund 0,004 Euro).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Den zweiten Platz erreichte Benson Boone mit „Beautiful Things“. Das Lied wurde wohl über 1,57 Milliarden Mal auf Spotify abgespielt und brachte ebenso knapp 5,7 Millionen Euro ein. Das könnte daran liegen, dass der Titel vor allem auf TikTok viral lief.

Billie Eilish schaffte es mit „Birds Of A Feather“ an die dritte Stelle. Ihr Hit erreichte bisher 1,5 Milliarden Streams und sammelte rund 5,4 Millionen Euro an Tantiemen.

Taylor Swifts Platte hatte die meisten LP-Streams

Übrigens knackte Taylor Swift mit THE TORTURED POETS DEPARTMENT den Rekord für die meistgehörten Alben des Jahres 2024. Die Platte wurde 6,2 Milliarden Mal gestreamt. Den zweiten und dritten Platz krallten sich dann wieder Billie Eilish mit HIT ME HARD AND SOFT (4,4 Milliarden Streams) und Sabrina Carpenter mit SHORT N’SWEET (4,3 Milliarden Streams).

Diese Songs und Alben wurden auf Spotify am meisten 2024 gehört

Songs:

„Espresso“ von Sabrina Carpenter „Beautiful Things“ von Benson Boone „Birds Of A Feather“ von Billie Eilish „Gata Only“ von FloyyMenor and Chris Mj „Too Sweet“ von Hozier

Alben: