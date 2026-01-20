Billie Eilish Nachhaltigkeits-Guide: Köln-Tipps ergänzt

illie Eilish ergänzt ihren Eco-Guide um vegane Restaurants und Indie-Shops in Köln. Der Nachhaltigkeits-Reiseführer zur „Hit Me Hard and Soft“-Tour.

Billie Eilish erweitert ihren weltweiten Nachhaltigkeits-Reiseführer „Billie’s Eco Food and Fashion Guide“. Dieser wurde Ende September 2024 in der frankokanadischen Stadt Quebec City im Rahmen ihrer Welttournee „Hit Me Hard and Soft“ gestartet. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit Google Maps.

Köln im Fokus der deutschen Empfehlungen

Fans erhalten über die Karten-App Hinweise zu umweltfreundlicher Mobilität, pflanzenbasierter Ernährung und nachhaltiger Mode – zugeschnitten auf die jeweiligen Tour-Stationen, die zunächst quer durch Nordamerika führten.

Im Zuge kontinuierlicher Ergänzungen wurde nun das deutsche Profil geschärft, mit vorläufigem Schwerpunkt auf Köln. Für Berlin gab es bereits Hinweise zum Nahverkehr mit BVG und S-Bahn.

Google Maps schlägt während der Tournee klimafreundliche Routen vor: Fußwege, öffentliche Verkehrsmittel, Bike-Sharing oder kraftstoffsparende Fahrstrecken werden angezeigt, sofern sie ähnlich schnell oder praktikabel sind wie eine Autofahrt.

Ergänzend listet Eilish in ausgewählten Städten vegane Restaurants sowie nachhaltige Mode- und Second-Hand-Shops. Der Ansatz versteht sich nicht als persönliche Empfehlung, sondern als teamkuratierte Google-Übersicht für nachhaltige Entscheidungen im Alltag.

Indie-Shops und vegane Gastronomie in Köln

Anlässlich ihrer Auftritte Ende Mai 2025 in der Kölner Lanxess-Arena wurde die Stadt in den Guide aufgenommen. Lokale Medien stießen auf eine längere Liste mit Indie-Shops und veganen Restaurants.

Diese Auswahl versteht sich ausdrücklich nicht als vollständig und kann sich zudem ändern. Einige ursprüngliche Empfehlungen aus Köln sind aktuell wieder entfernt worden. Über Kriterien oder Anpassungen äußerten sich die Beteiligten bislang nicht.

Eilish selbst geht es nach eigenen Aussagen weniger um eine Kanonisierung wie bei klassischen Restaurantführern à la „Guide Michelin“, „Gault & Millau“ oder „Schlemmeratlas“, sondern um eine Sensibilisierung für ihr Thema.

Nachhaltigkeit als persönliches Anliegen

Eilish unterstreicht damit eine Haltung, die sie seit Jahren prägt. Die Musikerin lebt seit ihrer Jugend vegan und engagiert sich gemeinsam mit ihrer Mutter Maggie Baird, Gründerin der Initiative „Support + Feed“, für besseren Zugang zu pflanzlicher Ernährung.

In Statements betont Eilish, dass individuelle Entscheidungen – etwa bei Mobilität, Essen und Konsum – trotz globaler Dimension der Klimakrise Wirkung entfalten können. Nachhaltigkeit sei kein abstraktes Ideal, sondern eine Summe vieler kleiner Handlungen.