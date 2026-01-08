Ein Spaghettitop reicht: Wie Billie Eilish 7,7 Millionen Likes holte

Billie Eilish postet „Hey“ mit Spaghettitop-Foto: 7,7 Millionen Likes folgen. Was ihre Abweichung vom XXL-Look über Sexualisierung und Medien aussagt.

Ein einziges Wort, ein unspektakuläres Foto – und dennoch ein riesiges Echo: Mit einem schlichten „Hey“ in der Bildunterschrift hat Billie Eilish auf Instagram innerhalb weniger Stunden mehr als 7,7 Millionen Likes und Zehntausende Kommentare gesammelt. Auffällig ist dabei weniger der Inhalt des Posts als die Reaktion darauf. Denn der Beitrag zeigt vor allem eines: Wie relevant das Thema Kleidung – insbesondere bei prominenten Frauen – nach wie vor ist. Und wie stark Medien und Öffentlichkeit darauf reagieren.

Ein Post, ein Outfit – und eine alte Debatte

Das Foto selbst ist schnell beschrieben: Billie Eilish steht offenbar in einem privaten Raum vor einem Regal, im Hintergrund ist unter anderem eine Grammy-Trophäe zu erkennen. Sie trägt ein gepunktetes Spaghettitop, hält ein Gebäck in der Hand, blickt nach oben und macht einen Schmollmund. Kein professionelles Styling, kein offensichtlicher Anlass. Und doch berichten zahlreiche Medien über genau diesen Moment. Der Grund liegt nahe: Die Sängerin zeigt sich in einem Outfit, das man von ihr nur selten sieht. Seit Jahren ist Billie Eilish bekannt für ihre Vorliebe für weite, maskuline XXL-Kleidung, die bewusst wenig von ihrem Körper preisgibt. Dieses Erscheinungsbild wurde oft als Statement gegen Sexualisierung gelesen. Umso größer ist die Aufmerksamkeit, wenn sie davon abweicht. Ihre Kleidungswahl auf dem aktuellen Bild betont ihre Figur stärker – und genau das scheint den Unterschied zu machen.

Der besagte Post, um den es geht:

Was Instagram-Zahlen über gesellschaftliche Wahrnehmung verraten

Ein Blick auf die Zahlen untermauert diesen Eindruck: Während viele Instagram-Beiträge der „Bad Guy“-Interpretin zwischen zwei und vier Millionen Likes erreichen, erzielen Fotos mit tieferem Ausschnitt regelmäßig deutlich höhere Werte. Ältere Posts kommen auf zehn, zwölf oder sogar über 16 Millionen Likes. Beim aktuellen Bild fällt zudem die Geschwindigkeit auf, mit der die Reaktionen eintrafen. In den Kommentaren dominieren Komplimente wie „so wunderschön“ oder „Danke, Gott“. Auch derbere Kommentare, die als Sexualisierung gelesen werden können, tauchen unter dem Bild auf. Diese Reaktionen werfen Fragen auf: Warum sorgt ein Kleidungsstück noch immer für so viel Aufmerksamkeit? Und warum wird ein ansonsten alltäglicher Post zur Schlagzeile, sobald er von gewohnten Bildern abweicht?

Wenn Komplimente zu Kommentaren werden

Dass zahlreiche Berichte genau diesen Aspekt in den Fokus rücken, zeigt, wie stark Äußerlichkeiten weiterhin bewertet und eingeordnet werden. Dagegen wehrt sich die Künstlerin bereits seit Jahren. Unter anderem in ihrem Song „Not My Responsibility“ positionierte sich die damals 20-Jährige gegen Bodyshaming und ungebetene Kommentare zu Körperform und Kleidung. Dass die Gesellschaft hier noch längst nicht alles aufgearbeitet hat, ist unschwer erkennbar.

Darüber, dass Billie Eilish lange mit ihrem eigenen Körperbild zu kämpfen hatte, sprach sie bereits in einigen Interviews. Zur britischen „Vogue“ sagte sie 2025, sie habe sich nie wirklich schön gefühlt und habe lernen müssen, sich selbst zu akzeptieren. Vor diesem Hintergrund bekommt die mediale Fixierung auf ihr Outfit eine zusätzliche Dimension.

Hier gehts zum Trailer ihres kommenden 3-D-Konzertfilms:

Zwischen Viralität und künstlerischer Arbeit

Abseits von Instagram-Debatten über ihr Aussehen bleibt Billie Eilish jedoch vor allem als Künstlerin präsent. Im März 2026 erscheint ihr 3-D-Konzertfilm zur „Hit Me Hard and Soft“-Tour. Der Film startet in deutschen Kinos am 19. März und wurde von Regisseur James Cameron realisiert. Damit richtet sich der Blick bald wieder stärker auf ihre Musik und ihre künstlerische Arbeit – und weniger darauf, was sie gerade trägt.