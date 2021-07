Das lang erwartete zweite Album von Billie Eilish, HAPPIER THAN EVER, erscheint am 30. Juli. Auf Instagram bereitet die Pop-Sängerin ihre Fans auf die nächste Single-Veröffentlichung vor.

Empfehlung der Redaktion Billie Eilish: Mit diesem Instagram-Post bricht sie alle Rekorde

Am Freitag (2. Juli) postete Billie Eilish ein Bild ihres verzerrten Gesichts, um ihre nächste Single zu anzukündigen. Der Song mit dem Titel „NDA“ wird am kommenden Freitag, den 9. Juli, zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BILLIE EILISH (@billieeilish)

Die zuletzt veröffentlichte Single „Lost Cause“ war vor einem Monat, am 2. Juni, erschienen. Der Track erreichte Platz 27 der Billboard Hot 100. Schlagzeilen machte das Video zur Single, in dem Eilish und mehrere Mädchen zu sehen waren, die tagsüber eine Pyjama-Party veranstalten. Auch ihr „Vogue“-Cover, auf dem Eilish sich als selbstbewusste, sinnliche Heroine zeigt, löste bei Fans Begeisterung aus.

Empfehlung der Redaktion Fun Facts 10 Fakten über Billie Eilish 10 Fakten über Billie Eilish

Das neue Album HAPPIER THAN EVER erscheint zwei Jahre nach ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“.

+++Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de+++