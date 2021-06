Nachdem Billie Eilish im April ihre Single „Your Power“ aus ihrem kommenden zweiten Album HAPPIER THAN EVER veröffentlichte, gab sie am Mittwoch auf ihren sozialen Medien preis, dass um 18 Uhr deutscher Zeit ihre zweite Single „Lost Cause“ samt Musikvideo erscheinen würde – und so kam es auch. Hört hier Billie Eilishs neuen Song und seht das Video dazu, bei dessen Dreh Eilish erneut selbst Regie führte und eine Hausparty mit Freundinnen schmiss:

Zweite offizielle Single aus dem zweitem Album

Bereits vor weniger als einer Woche deutete der Bruder und Produktionspartner der Sängerin, Finneas, an, dass eine neue Single aus dem Album auf dem Weg sei. Billie Eilish erklärte im Vorfeld der Veröffentlichung, dass „Lost Cause“ eines ihrer persönlichen Lieblingslieder auf dem neuen Album sei.

Ein Beitrag geteilt von BILLIE EILISH (@billieeilish)

„Lost Cause“ ist die zweite offizielle Single-Auskopplung nach „Your Power“. 2020 ließ sie bereits die Songs „My Future“ und „Therefore I Am“ hören und sehen.

HAPPIER THAN EVER erscheint am 30. Juli 2021. Co-geschrieben und produziert hat es ihr Bruder Finneas. Billie Eilish beschrieb ihr Album bei der Ankündigung als „mein liebstes Ding, das ich je geschaffen habe. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe noch nie so viel Liebe für ein Projekt empfunden wie für dieses. Ich hoffe, ihr fühlt, was ich fühle.“

Im April erschien ihre Single „Your Power“, in der Billie Eilish eine starke Antwort auf Machtmissbrauch gibt. Nicht nur vor der Kamera legte sie dabei einen starken Auftritt mit einer 36 Kilo schweren, um sie herum drapierten Anakonda hin, sondern auch hinter der Kamera – denn sie führte ebenfalls die Regie beim Dreh des Musikvideos.